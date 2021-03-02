WHO公布北半球流感疫苗病毒候選株 國光生將啟動生產

世界衛生組織 (WHO) 公布今年北半球流感疫苗的病毒候選株，國光生 (4142-TW) 表示，全球疫苗廠將依據此結果生產流感疫苗，目前已備妥 SPF(無特定病原) 雞蛋進行繼代培養，並挑選高產率病毒株，同時生產流感疫苗原液。

WHO 甫預測今年北半球流感疫苗的病毒候選株，包括 H1N1 和 H3N2 等兩種 A 型流感，以及維多利亞株 (Victoria) 及山形株 (Yamagata) 兩種 B 型流感。

國光生營運長張金全解釋，針對流感疫苗病毒株預測，WHO 每年會在英國、澳洲、美國、日本及中國等 5 個國家進行高產率病毒株開發，並於每年 2 月公告北半球流感疫苗病毒株、9 月公告南半球流感疫苗病毒株。

張金全表示，國光生已備妥 SPF 雞蛋進行繼代培養，挑選高產率病毒株，目前已開始生產流感疫苗原液，後續流感疫苗將可提前進入生產排程，產量也能滿足國內外流感疫苗需求。

國光生新產線預計今年下半年投產，總產能將提升 3 倍，年產能從目前 1800-2000 萬劑，擴增至近 1 億劑，國光生看好，新冠疫情尚未趨緩，且秋冬都是流感旺季，流感疫苗海外訂單數量將倍數成長。

整體來看，國光生除看好新產線將帶動營運成長外，預期今年有機會取得中國四價流感疫苗藥證、子公司安特羅腸病毒疫苗藥證同樣有望到手，全年營收估年增 2 成以上。