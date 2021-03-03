拜登將公布默克與嬌生合作計畫 盼加快疫苗生產

外媒引述白宮官員稱，為了加速疫苗生產，拜登將在周二 (2 日) 宣布默克藥廠 (MRK-US) 與嬌生 (JNJ-US) 的合作計畫，幫助後者順利達成交付目標。

拜登預計在美東時間周二 (2 日) 下午宣布默克與嬌生的合作夥伴關係。這項計畫主要為聯邦政府所促成，目的為加速推動疫苗生產作業。受訪官員們表示，在意識到嬌生疫苗生產進度已經落後時，政府便開始尋找額外產能，且很快就和默克達成協議。

根據上述計畫，默克將向嬌生提供在美國的兩座工廠，其中一座負責疫苗裝填加工作業，另一座負責生產疫苗，有助大大提升疫苗供應量，甚至可能較嬌生自行生產的產量大增一倍。

截至台北時間周二 (2 日)0 時許，嬌生盤中交易小跌約 0.4%，暫報 158.71 美元；默克小漲 0.2%，暫報 72.53 美元。

嬌生的單劑疫苗上周六 (27 日) 獲得美國食品藥物管理局 (FDA) 的緊急使用授權，但疫苗生產速度似乎較預期來得更慢。根據合約規定，嬌生必須在 2 月底前向聯邦政府交付 1200 萬劑疫苗，但在周六獲得授權之際，嬌生備妥的疫苗仍未達 400 萬劑。

受訪官員拒絕透露默克的參與將如何影響嬌生疫苗的供應，以及確切的疫苗分配時程。

美國疾病管制與預防中心 (CDC) 的疫苗追蹤數據顯示，截至美東時間周一(1 日)6 點，已向全美各州分配 9640 萬劑疫苗，其中有 7690 劑疫苗已獲得施打，有 5070 萬名美國人已施打第一劑疫苗，占總人口的 15.3%。