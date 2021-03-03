軋空重演！Reddit 散戶大軍敲進 Rocket Companies

週二 (2 日) 美國最大房地產抵押貸款公司 Rocket Companies 股價暴漲 71.19%，迎來自 2020 年 8 月 IPO 以來最好的一天。

Reddit 上 WallStreetBets 論壇的軋空大戲至今尚未結束，散戶大軍週二似乎轉向敲進美國最大房地產抵押貸款公司 Rocket Companies。

根據監測 WallStreetBets 趨勢的網站 SwaggyStocks 顯示，最近幾天在 WallstreetBets 上提及 Rocket Companies 的貼文數有所上升。

數據顯示，Rocket Companies 流通股份約 40% 被做空，大量對沖基金做空該公司。

Rocket (RKT-US) 週二爆量暴漲，一度漲逾 70%，數度融斷漲停，收紅 71.19% 至每股 41.60 美元。

S3 Partners 預測分析董事總經理 Ihor Dusaniwsky 稱，這是又一次類似 GameStop 大逼空的短期事件。

Market Rebellion 的聯合創始人 Najarian 稱，Reddit 上的提及增加之後，Rocket 期權交易量猛增，WallStreetBets 上發表了一些非常樂觀的評論，這些散戶又回來加入了這一行列。

國外知名財經節目主持人 Jim Cramer 認為，Rocket 管理和業務基礎不錯，而當 Rocket (流通股份) 38% 被做空，散戶們認為可以擊垮空方。

此前 Rocket 公布的第四季財績輕鬆超越華爾街預期。Jefferies 分析師 Ryan Carr 2 月 25 日將該股目標價從 27.50 美元上調至 30 美元。