〈美股早盤〉市場權衡債市發展 美股平盤震盪後走低

隨著投資人繼續關注債市發展，美股周一 (2 日) 於平盤震盪後走低，道瓊工業指數狹幅震盪，開盤小漲 36 點或 0.1％而後轉跌，那斯達克指數跌 0.3％，標普 500 指數小跌 0.07％，費半跌 0.8%。

標普 500 指數周一收高 2.4％，收盤價寫下 6 月以來的最佳表現。在對新冠疫苗和經濟復甦抱持樂觀態度情況下，能源、金融等周期性產業持續跑贏大盤，債市風暴暫緩也讓成長股得以彌補近期損失。

自上周債券拋售潮使 10 年期美債殖利率升至 1 年高位後，目前美債已趨於穩定，但仍處於高位，持平於 1.44% 左右。接下來，市場將持續關注 Fed 官員的看法。

美國證券交易委會 (SEC) 提名人選 Gary Gensler 周二將赴參議院銀行委員會作證，Fed 理事 Lael Brainard 將透過美國外交關係協會主持的線上會議，針對美國經濟前景與貨幣政策發表談話。

截至台北時間周二 (2 日)22 時許：

道瓊指數上漲 36.21 點或 0.11%，暫報 31571.72 點

那斯達克下跌 43.85 點或 - 0.32%，暫報 13544.98 點

標普 500 指數下跌 2.54 點或 - 0.07%，暫報 3899.28 點

費半下跌 25.54 點或 - 0.81%，暫報 3143.57 點

台積電 ADR 下跌 0.75% 至每股 128.16 美元

十年期美債殖利率下跌至 1.438%

紐約輕原油上漲 0.63% 至每桶 61.02 美元

布蘭特原油上漲 0.46% 至每桶 63.98 美元

黃金上漲 0.08% 至每盎司 1724.30 美元

美元指數上漲 0.10% 至 91.125 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Zoom(ZM-US) 早盤上漲 6.08％，至 434.55 美元。

Zoom 周一美股盤後公布最新財報營收、獲利均優於預期，並給出樂觀的財測數據，預期本季營收和 EPS 將持續增長。

Novavax(NVAX-US) 早盤下跌 5.32％，至 227.50 美元。

Novavax 公布最新財報營收低於預期，每股虧損報 2.70 美元，遜於分析師預期的每股虧損 1.49 美元。Novavax 表示，該公司研發的新冠疫苗有望 5 月在美國獲得批准，但仍取決於監管機構是否願意依據該公司在英國的臨床試驗結果給予使用授權。

蔚來汽車 (NIO-US) 早盤下跌 7.90％，至 45.83 美元。

蔚來汽車公布去年第 4 季營收表現優異，但每股 ADS 虧損仍大幅超出市場預期。該公司表示，受到晶片與電池短缺影響，預計 Q2 產能將較先前預期下滑。

每日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

CMC Markets 英國首席分析師 Michael Hewson 表示，投資人正在衡量聯準會是否將就近期美債殖利率大幅上升引發的矛盾情緒改變基調。值得注意的是，儘管昨日歐債殖利率回落，10 年期美債殖利率仍保持穩定。

RBC Capital Markets 全球宏觀策略師 Peter Schaffrik 認為，未來幾天和幾週將是關鍵，可能看到央行採取更多的口頭干預措施。

Kleinwort Hambros 首席投資長 Fahad Kamal 稱：「昨天過後，我們得以暫時喘口氣。」他認為債券市場的狀況正在驅動一切，只要央行繼續在市場上購買大量債券，殖利率上升的趨勢就會受到壓制。