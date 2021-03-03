美對18國鋁板反傾銷終判出爐 台灣稅率17.5%

美國商務部周二 (2 日) 發布對 18 國進口鋁捲板反傾銷調查終判，對德國進口鋁板課徵高達 242.8% 的稅率。台灣中鋼鋁業在內的業者則面臨 17.5% 稅率。

根據商務部國際貿易局 (ITA) 公布的資料，台灣的反傾銷終判稅率為 17.5%，與初判的 18.02% 相去不遠。

德國業者面臨的稅率最高，從 49.4% 到 242.8% 不等。德國是美國最大鋁板進口地，2019 年進口額達 2.866 億美元。

美國第二大鋁板進口來源地林的反傾銷稅率為 4.83%、反補貼稅率最高 6.44%。美國 2019 年從巴林進口價值 2.412 億美元的鋁捲板。

部分業者終判反傾銷稅率為 0%，如南韓的 Noveli 和蔚山鋁廠 (Ulsan Aluminum)，希臘的 Elval Hellenic Aluminum Industr、Elval Colour 和 Symetal 等。

美國前總統川普在 2020 年 3 月對鋁捲板啟動反傾銷和反補貼調查，鋁捲板可用應用在卡車車身、外牆和街頭招牌等。

除了德國、巴林、台灣、南韓、希臘，其餘受調查的國家還包括巴西、克羅埃西亞、埃及、印度、印尼、義大利、阿曼、羅馬尼亞、塞爾維亞、斯洛維尼亞、南非、西班牙、土耳其。