美輪胎反傾銷初判稅率高 台廠受衝擊最大 業者盼尋求政府協助

美國商務部對來自台灣南韓、泰國和越南的輪胎反傾銷調查初判結果出爐，台廠稅率為其中最高，南港、建大與泰豐等業者，都將調度產能、調整產品組合因應，業者也盼透過公會，向政府尋求協助。

美國商務部今年 6 月以來，對台灣、南韓、泰國和越南的小客車與輕型卡車胎展開反傾銷調查，釐清其售價是否低於公允價值，並於昨 (30) 日做出初步裁定，南韓輪胎反傾銷稅率介於 14.24-38.07%，泰國介於 13.25-22.21%，越南介於 0-22.3%，台灣則介於 52.4-98.44%，稅率遠高於業界原先預期。

其中，正新 (2105-TW) 稅率 52.42%、其他廠商 88.82%，南港 (2101-TW) 則是高達 98.44%。且由於南港與泰豐 (2102-TW) 四輪車胎比重最高，主要生產基地也在台灣，受影響較大。

對於初判稅率，南港回應「相當納悶」，但這只是初步裁定，後續還要經過美國國際貿易委員會 (ITC) 等單位判決，將持續提交資料、請律師協助，爭取較低稅率，終判結果預計明年第一季出爐，也有意透過公會向政府尋求協助。

南港目前美國客戶營收占比約 2 成，南港表示，將調整營運策略，將兩廠產能對調，新豐廠生產轎車胎、輕卡車輪胎不出口至北美地區，改由張家港廠出貨，其他未受稅率影響的產品仍維持由新豐廠出口，並擴大生產。

南港強調，新豐廠產能轉供應歐洲及其他未受影響地區，也將推出更多不受稅率影響的利基產品系列，如 ATV 越野沙灘車及 ST 拖車，以提升營收與毛利率。

泰豐表示，將重新調整市場銷售轉供其他如加拿大等北美市場，及歐洲、中南美地區等市場，並推出更多不受稅率影響的利基產品銷售比重，以因應美國的反傾銷稅率。

建大 (2106-TW) 美國市場營收占比僅約 4-5%，建大表示，出口至美國的相關產品，將轉單並調度資源由越南廠出貨，雖然出貨成本將因此增加，但受影響相對較小，也盼能透過公會向政府尋求協助。



