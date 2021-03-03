古根漢投資長：市場共識錯了 美債殖利率可能一路降至負值

古根漢 (Guggenheim) 全球投資長 Scott Minerd 周二 (2 日) 表示，華爾街普遍對升息預期可能是錯的，基準美債殖利率甚至可能轉為負值。

Minerd 表示，他的公司用來做出投資決策的模型顯示，儘管近幾個月出現了反彈，但利率總體上仍處於下降趨勢。

古根漢管理著 3100 億美元資產，Minerd 表示，接下來的 18 個月中，長天期利率很可能遠低於今天，無論是勉強高於零，或是甚至處在負利率。

10 年期美債殖利率上周攀高，一度突破 1.6%，接下來有所回落，但仍遠高於幾個月前的水準。

許多策略師預計，隨著經濟重新開放與復甦，債券殖利率將攀高。但 Minerd 對此並無信心。

他表示，在公司的模型中，殖利率的走勢過去 30 年間未見趨勢改變。若依這一模型的平均預測，10 年期殖利率在 2022 年 1 月將跌至 - 0.50%，在這一均值上下兩個標準差範圍，最高的值為 1%，最低為 - 2.0%。

Minerd 的觀點是，聯準會的緊急撥備和政府援助，讓金融體系充斥著大量資金，而這些最安全且流動性最好的資產，將會持續吸引資金流入。

Minerd 長期以來一直對債券市場的過度行為發出警告，特別是公司債務。他在去年 2 月警告，迅速蔓延的新冠疫情尚未影響美國經濟，這可能成為導致市場脫軌的一個威脅。