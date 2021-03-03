台股強漲264點站穩萬六 外資回補 三大法人聯手買超205.07億元

無懼美股收黑，台股今 (3) 日上演擺尾秀，盤中傳出首批 AZ 疫苗運抵桃機，激勵買盤回籠，台積電強勢翻紅漲逾 2%，電、金、傳權值股群起上攻，終場指數大漲 264 點，站穩萬六，收在 16211 點，並收復 5 日線關卡，三大法人同站買方，聯手買超 205.07 億元，其中，外資回補 141 億元。

外資今年以來狂賣台股近 2000 億元，今天終止連賣，回頭大買 141.07 億元；投信買超 3.69 億元；自營商也終結連 7 賣，回補 60.3 億元。三大法人共計聯手買超 205.07 億元。

美國科技股周二遭遇獲利了結賣壓，台積電 ADR 下跌 2.4%，聯電 ADR 則暴跌逾 6%。台積電台股現貨早盤一度跌至 601 元，在買盤進場支撐下，盤中順利翻紅，並收全場最高 622 元，漲幅 2.13%，市值回升至 16 兆元之上；聯電早盤一度回測 50 元關卡，尾盤跌勢收斂，收 51.9 元。

台塑集團股持續扮演撐盤要角，台塑今日勁揚近 3%，衝破百元關卡，南亞、台化均上漲逾 1%，台聚、亞聚、中石化等漲逾 2%，整體上市塑膠類股指數上漲 2%，成為盤面人氣指標。

鴻海研究院今日舉辦資安論壇，同時宣布「新能源 / 電動車產業資安聯盟」正式成軍，鴻海股價漲逾 3%，鴻家軍也再度重回法人懷抱，廣宇、天鈺、乙盛 - KY、正達均強漲逾半根停板，鴻準、建漢、榮創等都表現不俗。

法人指出，受新冠肺炎確診數再度回升、OPEC 可能增加原油供應等因素影響，國際股市近來波動劇烈，但台股長期趨勢未破壞，即便回測月線、季線，長線上升格局仍不變，投資人宜謹慎操作，避開漲幅過大的族群。