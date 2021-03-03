比特幣上演V型反轉 周三由跌轉升重回5萬美元上方

比特幣周三 (3 日) 上演 V 型反轉，原本因美國證券交易委會 (SEC) 主席提名人選 Gary Gensler 談話引發的跌勢，在幾小時內完全收復，並且重回 5 萬美元關卡。

根據 Coindesk 報價，至台北時間周三下午 16:10，比特幣報 50025 美元，24 小時漲 2.9%，今天上午一度挫至低點 47118 美元。比特幣今年以來的漲幅約為 70%。

此前 SEC 主席被提名人 Gensler 在參議院的提名確認聽證會上表示，確保加密市場沒有欺詐和操縱，是 SEC 面臨的挑戰。這引發市場的擔憂，促使比特幣迅速下挫。

Gensler 曾在歐巴馬政府擔任商品期貨交易委員會 (CFTC) 主席，他被認為是數位資產的有力擁護者。他曾在麻省理工學院媒體實驗室任資深顧問，並教授有關區塊鏈技術和數位貨幣的知識。

區塊鏈技術公司 Ava Labs 總裁 John Wu 表示，儘管比特幣市場對他的言論迅速作出反應，但 Gensler 對比特幣和加密貨幣總體上持積極態度。

區塊鏈數據提供商 Glassnode 指出，有各項數據顯示，市場已經看到大量新零售投資者湧入。