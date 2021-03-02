比特幣一度重返5萬美元關卡 花旗、高盛重點關注

經過上周凶猛的跌勢之後，比特幣周二 (2 日) 亞洲交易時段，重新觸及 5 萬美元關卡，花旗集團和高盛集團均表達對最大加密貨幣的興趣。

據 Coindesk 報價，台北時間周二 13:15，比特幣價格報 49114 美元，24 小時漲幅 5.6%。上周比特幣出現自去年 3 月以來最大單周跌勢，最低觸及 43000 美元，2 月 21 日，比特幣一度攀升至紀錄高點 58350 美元。

(圖表取自 Coindesk)

據《彭博》報導，比特幣和其他加密貨幣的波動，吸引了投資者及主流投資機構的關注，也引來監管機構的重視，目前加密貨幣的前景仍存在爭議。支持者指出，愈來愈多的機構正在採用，而批評者警告，其價格為明顯的投機泡沫。

根據周一監管文件，Cboe Global Markets Inc. 正在尋求批准上市和交易，可能是美國第一支比特幣 ETF 的股票。同時，紐約總檢察長 Letitia James 發布投資者警報，警告消費者注意其容易遭受「投機泡沫」和犯罪分子濫用。

花旗在最新全球觀點與解決方案 (Global Perspective & Solutions) 報告中指出，比特幣在未來幾年內可能成為「國際貿易的主要貨幣」。發布團隊認為，相較於當前的支付系統，比特幣擁有去中心化設計、缺乏外匯曝險和具備可追溯性等優勢。

知情人士透露，高盛正在重啟加密貨幣交易平台，預計要自 3 月中起，開始提供比特幣期貨等產品。

OANDA 資深市場分析師 Ed Moya 認為，對比特幣發表建設性評論的銀行愈多，投機泡沫就愈有可能繼續增長。

值此期間，MicroStrategy Inc. 周一宣布，它又購買比特幣，這家公司現在持有的比特幣資產價值超過 40 億美元。

Moya 認為，比特幣的瘋狂之旅還遠遠沒有結束，但如果債券狂潮真的結束，比特幣再次挑戰 5 萬的行動也會出現。

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