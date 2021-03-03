熱錢回流 台幣盤中續攻23年半新高 終場再現28.2字頭

台北股匯雙漲，台股今 (3) 日回神強彈 264 點，站穩萬六大關，在熱錢回流的助攻下，新台幣兌美元盤中強升 5.59 角，一度觸及 27.76 元，改寫逾 23 年半新高，央行終場前進場調節沒收大部分的升幅，但再度出現 28.2 字頭，台北外匯成交值爆出 15.23 億美元大量。

外資在 228 連假前夕狂賣台股 944 億元，刷新歷史天量紀錄，外匯市場交易員指出，外資賣股後通常並不會全數撤出，部分資金仍會停泊在帳戶上，因此，台幣匯率才未出現大幅度的貶值。

新台幣兌美元今天以 28.13 元開出後，隨即出現匯入的態勢，加上出口商恐慌性拋匯，因而帶動台幣強勁走升。外資今天再回頭買超台股逾 141 億元，使得新台幣兌美元匯價盤中一度衝上 27.76 元，續創逾 23 年半新高，升值幅度多達 5.59 角。

央行尾盤按慣例進場調節，使得台幣大部分升幅回吐，終場以升值 6.1 分、28.258 元作收，僅次 2 月 25 日的紀錄，台北外匯市場成交值 15.23 億美元，元太外匯成交值 5.565 億美元，共計 20.795 億美元。

由於國際美元回落，亞幣今日普遍走升，除了台幣升值 0.21% 外，韓元兌美元也大升 0.45%，人民幣約升值 0.1%，新加坡幣也小幅升值，而泰銖與日圓則相對貶值。