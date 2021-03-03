〈紐約匯市〉市場風險胃納改善 美元回落 澳幣攀高

市場風險胃納改善，股債市回穩，美元周二 (2 日) 回落，澳幣等風險貨幣則升值。

美元最近因為股市波動而受益，而股市上周因為公債殖利率飆升而動盪。本周隨著債市回穩，公債殖利率保持在低於上周觸及高點的水準，股市動盪也趨緩。

追蹤美元兌一籃子貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 紐約尾盤下跌 0.31% 至 90.731，從 91.139 的三周高點下滑。

歐元兌美元回升 0.36% 至 1.2092 美元。

Action Economics 全球貨幣分析部門執行董事 Ronald Simpson 說：「美股基本上保有周一的漲幅，導致美元在紐約交易時段下滑。」

澳幣在內的風險貨幣從拋售潮中反彈，澳幣兌美元尾盤升值 0.77% 至 0.7831 美元，仍低於上周四處及的三年高點 0.8007 美元。澳洲央行 (RBA) 承諾保持利率在歷史低空。

德國商銀技術分析師 Karen Jones 說，澳幣、挪威克朗等風險貨幣走勢似乎在觸及近期高點後翻轉，短期內有利美元，美元貶勢可能結束。

避險貨幣則稍微走強，瑞士法郎兌美元稍早一度觸及 0.9193，是去年 11 月來最低，日圓兌美元一度貶至 106.95 日圓，為去年 8 月來最低。

比特幣尾盤下跌 4.11% 至 47609 美元。

美國總統拜登提名的美國證券交易委員會 (SEC) 主席 Gary Gensler 說，加密貨幣讓投資人保護面臨新的疑慮。花旗則發布報告表示，比特幣來到臨界點，可能成為國際貿易的首選貨幣，也可能面臨一場「投機性內爆」。

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