OPEC+明舉行會議  擬增產替原油市場降溫

OPEC + 明 (4) 日將舉行增產會議，研議擬日增 150 萬桶原油產量，替市場上升的原油價格降溫。

據知情人士透漏，OPEC + 組織內部認為市場有能力吸收額外增產的石油。儘管內部沙烏地阿拉伯與俄羅斯兩國看法不同，前者持保留態度，後者則迫不及待，但各方都準備增加產量。

若 OPEC + 同意增加石油供應，這將是全球經濟正從新冠疫情中復原的最新跡象。在疫情衝擊之下，OPEC + 經歷有史以來最大減產度過最難熬的一年。然而犧牲終於有了回報，目前油價回穩攀升至減產前每桶 60 美元以上的水準。

OPEC 秘書長 Mohammad Barkindo 昨 (2) 日在組織內部的技術專家會議上表示：「全球經濟前景與石油市場前景皆顯示出持續改善的跡象，」「去年衝擊與擾亂的不確定性逆風將會逐漸減落。」

布蘭特原油價格 3 日下跌 1.6%，每桶收 62.70 美元，已連 4 個交易日走跌，今年以來價格仍比去年高出 20% 以上。

OPEC 與其盟友將於本周討論兩種不同的增產因素：

一、OPEC 會在四月份繼續提高 50 萬桶的日產量嗎？

二、沙烏地阿拉伯要如何做到自願在 2 月與 3 月每日減少 1 百萬桶的原油產量？

原油需求強勁

據知情人士透漏，俄羅斯一直是最堅定支持產能增加 50 萬桶石油產量的國家，其他成員國目前大部分也同意應繼續增加石油產量。

近日參加 OPCE 會議的阿拉伯聯合大公國高層周二表示，對市場評估樂觀，支持提高石油產量。

阿布達比國家石油公司（Abu Dhabi National Oil Company）執行長 Sultan Al Jaber 在英國 IHS Markit 顧問公司的 CERAWeek 視訊會議上表示：「原油需求強勁，到年底年原油需求將會超過新冠疫情前的水準。」

阿布達比國家石油公司已表明，與 3 月相比，將在 4 月提高 Murban、Das、Upper Zakum 油田的產量分配給客戶。

沙國的減產決定

沙烏地阿拉伯方面，該國稱自願減產行動只會持預兩個月，不過知悉 OPEC 的觀察人士認為，沙國當局並不會下令一次性停止每日 1 百萬桶原油產量，而是逐漸減產。

據透漏，沙烏地阿拉伯將會按計畫從 4 月開始縮減額外原油產量，但內部仍在討論是否在一個月內或更長的時間內恢復每日 1 百萬桶的原油產量。他們表示這一決定得考慮吉贊 (Jizan) 新煉油廠的投產情況，該煉油廠的原油日產量為 40 萬桶，將影響國內原油消費與出口。

在 CERAWeek 的視訊會議上，沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）執行長 Amin Nasser 的態度比阿拉伯聯合大公國的同行更為謹慎，他預計今年下半年的需求強勁，明年將恢復新冠疫情前的消費力道。

無論沙國做出何種決定，全球石油市場將迎自去年 8 月以來最大供應成長，去年 4 月原油市場受疫情衝擊影響需求，OPEC + 首次同意進行每日減產 970 萬桶原油計畫。

OPEC + 似乎認為市場已準備好了。分析師表示，即便 OPEC + 打算在今年 2 至 6 月間日增產 240 萬桶石油 (目前協議允許最大產量)，到 8 月時仍能把去年生產過剩的原油清空。

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