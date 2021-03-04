〈台股盤前要聞〉面板、筆電缺貨潮恐延續至年底 今日必看財經新聞

台股盤前要聞共有八大重點，面板大廠群創指出，產能供不應求狀態將延續至年底，對全年景氣樂觀看待；同時，宏碁董事長陳俊聖也表示，筆電需求持續暢旺，預估缺貨潮至第 3、4 季都無法紓解。以下是今 (4) 日必看重要財經新聞。

群創：面板供給將一路缺到年底

面板大廠群創 (3481-TW) 睽違近三年昨 (3) 日召開實體法說會，展望今年，董事長洪進揚、總經理楊柱祥同聲看好，面板景氣轉佳，但受限短期零組件緊缺，包含偏光板、驅動 IC、玻璃等，加上台灣有缺水問題，將使面板供需供不應求狀態延續至年底，今年上半年面板景氣維持樂觀，下半年也審慎樂觀。閱讀全文...

陳俊聖證實：筆電缺貨潮恐延續至年底

宏碁 (2353-TW) 旗下 3C 通路代理商展碁國際 (6776-TW) 將掛牌上市，董事長陳俊聖昨 (3) 日表示，今年上半年筆電需求持續強勁，加上百業爆發各界都在搶產能，導致現在只能積極追貨，預估缺貨潮將延續至第 3、4 季都無法紓解。閱讀全文...

SEMI 再上調半導體設備產值達 670 億美元 產業迎來超級循環週期

SEMI(國際半導體產業協會) 昨 (3) 日舉辦媒體茶敘，產業研究總監曾瑞榆認為，隨著台積電 (2330-TW)、三星上調資本支出，加上 1 月北美半導體設備出貨金額遠超預期，因此再度上調全球原始設備製造商 (OEM) 銷售額，估今年達 670 億美元，年增 15%，明年更達 700 億美元，設備商迎來「超級循環」週期，台灣今年也將重返全球最大的設備銷售市場。閱讀全文...

閎康表面分析訂單塞爆 首度調漲價格漲幅 20-50%

半導體檢測大廠閎康 (3587-TW) 昨 (3) 日舉辦台元第二實驗室開幕典禮，董事長謝詠芬指出，半導體景氣熱絡，三大產品線訂單能見度高，尤其材料分析中的表面分析供不應求，將首度評估調漲價格，漲幅達 20-50%，今年營運相當樂觀。閱讀全文...

神基訂單能見度佳全年樂觀 營收、獲利年增雙位數

強固型電腦神基 (3005-TW) 董事長黃明漢昨 (3) 日表示，目前強固型電腦、車用訂單能見度佳，加上複合材料持續受惠宅經濟需求，全年展望樂觀，法人估，神基全年營收可望年增 1 成左右，睽違 16 年再登 300 億元，獲利也同步看增。閱讀全文...

鴻海劉揚偉：要把台灣打造成全球電動車資安領導場域

鴻海 (2317-TW) 研究院昨 (3) 日舉辦資安論壇，同時宣布「新能源 / 電動車產業資安聯盟」正式成軍，鴻海董事長劉揚偉表示，藉由平台建立完善電動車資安系統，把台灣打造成全球電動車資安領導場域。閱讀全文...

美國鋁捲板反傾銷造成供給更吃緊 大成鋼成最大受惠者

美國對 18 國進口鋁捲板反傾銷調查終判出爐，鋁捲板及不銹鋼通路商大成鋼 (2027-TW) 表示，目前全美都沒有貨源，供不應求缺口勢必持續擴大，不過，大成鋼擁有低價庫存及在地生產優勢，成此波政策下最主要受惠者。閱讀全文...

央行打炒房見效？建築貸款、房貸 1 月單月增量趨緩

央行在去 (2020) 年 12 月初祭出新一波不動產信用管制，反映在建築貸款似乎已略見成效，據金管會最新統計，截至今年 1 月底，建築貸款餘額單月增量比前一個月少了 110 億元，房貸單月增量也較前一個月少了 290 億元。閱讀全文...