〈科學園區營運成果〉半導體、電腦周邊續旺 三大園區今年將保持成長

科技部三大科學園區去年營業額首度突破 3 兆元大關，展望今年，科技部表示，受惠 5G、AIoT、全球數位轉型需求，加上疫情趨緩，三大園區可望保持穩健成長，其中又以半導體、電腦周邊產業成長動能最大，依三大園區推估，今年營業額可望達 3.19 兆元、年增 5.62%。

竹科預期今年在半導體、電腦周邊產業需求穩健帶動下，今年營業可望達 1.27 兆元、年增 2.1%，中科也預期今年營業額可望年增 2.4-2.5%，達 9600 億元，南科則看好半導體、光電、生技醫療產業帶動下，今年營業額達 9600 億元、年增約 13%。

科技部表示，科學園區半導體產業主要貢獻來自晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)，依三大園區統計，去年台積電貢獻各園區營業額比重，竹科、中科、南科分別達 17.11%、49.26%、70.28%，整體貢獻科學園區營業額則達 41.94%。

雖然半導體需求暢旺，但中南部水情持續拉緊報，災害應變中心今 (3) 日更宣布竹苗中三地區將改為全日減壓供水，市場擔憂將影響園區廠商營運，對此三大園區管理局均表示，水情確實嚴峻，目前持續與廠商推動節水措施，力拚至梅雨季前維持穩定供水。

展望今年，科技部表示，科學園區除持續推動廠商節水外，園區也將辦理公托服務，設立非營利幼兒園，另外，鼓勵廠商增設太陽光電設施，今也公開表揚面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW)、東台精機 (4526-TW) 為綠能亮點廠商，累計三大廠商已在園區設置太陽光電容量約 53MW，估年減碳量達 31807 公噸。