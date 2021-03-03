ABF需求維持高檔 南電2月營收30.68億元 年增3成

IC 載板廠南電 (8046-TW) 今 (3) 日公布 2 月營收 30.68 億元，月減 21.78%，年增 30.62%，累計前 2 月營收 69.9 億元，年增 44.73%；儘管農曆春節工作天數減少，但受惠 ABF 載板需求維持高檔，南電 2 月營收仍站穩 30 億元大關，較去年同期年增 3 成。

展望後市，外資看好，ABF 載板短缺趨勢不變，價格將持續上漲，預計今明兩年價格漲幅分別達 15%、10%，南電擁多元客戶，是所有供應商中最具優勢的業者，更將南電納入亞太區優先買進清單，預計南電 2021 年每股純益為 11 元，2022、2023 年約達 18.76 與 26.59 元。

南電南電去年營收 385.13 億元，年增 23.86%，毛利率 14.94%，年增 9.71 個百分點，營益率 10.67%，年增 10.44 個百分點，稅後純益 36.66 億元，年增 1090%，每股稅後純益 5.67 元。

南電自去年以來，受惠 ABF 供不應求，以及漲價效應，全年獲利爆棚，較前年激增 10 倍，更創下 12 年來新高。