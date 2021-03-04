〈美股盤後〉美股憂跌！美債殖利率攀升 科技股重傷

週三 (3 日) 美債殖率率再度攀升，科技股因估值過高擔憂而暴跌，四大指數再度收黑，費半指數續跌逾 3%，跌破 3000 大關。

美國參議院開始辯論 1.9 兆美元新刺激計畫，多家外媒報導，美國總統拜登同意調整 1400 美元紓困金發放門檻，確保幫助最需要緊急資金的美國個人與家庭。

聯準會褐皮書調查顯示，截至 2 月中旬的六週內，美國經濟溫和增長。隨著新冠疫苗的問世，企業聯絡人對今年剩餘時間很樂觀，但現在情況只會慢慢好轉。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.14 億例，死亡數突破 255 萬例，美國累計確診超過 2873 萬例，累計死亡數超過 51.7 萬。

拜登宣布，全美所有成年人都可接種 5 月底前接種疫苗，敦促各州優先對教師和學校工作人員進行疫苗接種，抨擊德州等州長解除口罩防疫限制。

世界衛生組織警告，全球新增確診數連續六個星期迅速下降後，現在卻呈上升趨勢，因為許多國家 / 地區引入疫苗和疫苗接種，忽略個人防疫措施。

週三 (3 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 121.43 點，或 0.39%，收 31,270.09 點。

標普 500 指數下跌 50.57 點，或 1.31%，收 3,819.72 點。

那斯達克指數下跌 361.04 點，或 2.70%，收 12,997.75 點。

費城半導體指數下跌 95.36 點，或 3.11%，收 2,975.58 點。

焦點個股

科技五大天王集體收黑。蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.45%；臉書 (FB-US) 下跌 1.39%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.57%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.89%；微軟 (MSFT-US) 下跌 2.70%。

道瓊成分股多收低。salesforce (CRM-US) 下跌 3.50%；波音 (BA-US) 上漲 2.43%；微軟 (MSFT-US) 下跌 2.70%；美國運通 (AXP-US) 上漲 2.40%；Nike (NKE-US) 下跌 2.01%。

費半成分股一片血染。應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.75%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 4.49%；AMD (AMD-US) 下跌 3.89%；英特爾 (INTC-US) 下跌 2.19%；高通 (QCOM-US) 下跌 3.47%；美光 (MU-US) 下跌 2.17%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.47%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.80%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 3.72%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.64%。

個股消息

美國叫車平台 Lyft (LYFT-US) 上漲 8.24%。該公司上週的乘車量是去年 3 月新冠以來的最高水平，業務復甦意外強勁，故上修財測預期。

拉斯維加斯金沙集團 (LVS-US) 上漲 1.34%。該公司宣布以 62.5 億美元，將旗下拉斯維加斯的物業出售給 Apollo Global Management 和地產投資信託 Vici Properties。

華爾街「女股神」、ARK 基金創辦人 Cathie Wood 大舉買入超過 25 萬股 Zoom 股票，Zoom(ZM-US) 收盤下跌 8.4%。

經濟數據

美國 2 月 ADP 新增就業報 11.7 萬人，預期 16.5 萬人，前值自 17.4 萬人上調至 19.5 萬人

美國 2 月 Markit 服務業 PMI 報 59.8，預期 58.9，前值 58.9

美國 2 月 ISM 非製造業 PMI 報 55.3，預期 58.7，前值 58.7

華爾街分析

美 10 年債殖利率接近 1.5%，而上週曾一度閃升至 1.6%，芝加哥聯準會 (Fed) 總裁 Charles Evans 週三表示，近期殖利率攀升是健康的。

BMO Capital Markets 策略師 Ian Lyngen 說，目前，毫無疑問，美債是推動宏觀經濟發展的動力。目前正在進行的全球殖利率變化，吸引了投資者和貨幣政策制定者警惕的目光。

Sevens Report Research 創辦人 Tom Essaye 認為，儘管標普指數可能因科技股疲軟而面臨結構性阻力，但市場其他大部分股票實際上表現相當不錯，總體而言，大多數非科技股都很好地承受住債券殖利率上升的影響。