〈美股早盤〉2月小非農不如預期 美股開盤漲跌互現 那指震盪走低

在公布遜於預期的 ADP 小非農就業數據後，美股周三 (3 日) 普遍低開，隨後於平盤狹幅震盪。截稿前，道瓊工業指數漲 62 點或 0.2％，那斯達克指數跌 0.5％，標普 500 指數跌 0.14％，費半跌 0.3%。

美國總統拜登周二晚間承諾能在 5 月底前為所有成年人完成疫苗接種，較原定計劃提前 2 個月。另一方面，因感染和住院人數急遽下滑，德州周二 (2 日) 宣布將結束長達 8 個月的強制配戴口罩規定，並預計多數企業將自下周起全面復業。

儘管疫情狀況看似良好，美國 2 月「小非農」新增就業 11.7 萬人，遠遜於市場預期，顯示隨著疫情改善，就業市場的復甦之路依舊掙扎。2 月的官方非農就業報告將在本周五 (5 日) 公布。

關於紓困案進展，經眾議院通過後，拜登提出的 1.9 兆美元刺激法案現已提交參議院，最快周三 (3 日) 下午正式展開辯論，民主黨力求在最快周四 (4 日) 展開的修訂程序前，解決朝野對於刺激案的分歧。

10 年期美債殖利率周三小幅上漲至 1.47％，但仍低於上周的 1.61% 高點。

美國舊金山 Fed 主席 Mary Daly 周二表示，目前美國就業及通膨率仍未達標，Fed 將耐心評估就業市場與通膨率，避免在達到目標前貿然收緊貨幣政策。

截至台北時間周三 (3 日)22 時許：

道瓊指數上漲 62.49 點或 0.20%，暫報 31454.01 點

那斯達克下跌 65.46 點或 - 0.49%，暫報 13293.33 點

標普 500 指數下跌 5.23 點或 - 0.14%，暫報 3865.06 點

費半下跌 9.77 點或 - 0.32%，暫報 3061.16 點

台積電 ADR 上漲 0.58% 至每股 126.72 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.47%

紐約輕原油上漲 1.77% 至每桶 60.81 美元

布蘭特原油上漲 1.59% 至每桶 63.70 美元

黃金下跌 1.11% 至每盎司 1714.40 美元

美元指數上漲 0.28% 至 91.04 點

焦點個股：

Lyft(LYFT-US) 早盤上漲 2.01％，至 380.27 美元。

根據提交給美國證交會 (SEC) 文件，Lyft 在 2 月最後一周的載客量創下疫情前最佳單周表現，因此宣布上調今年 Q1 財測，將調整後 EBITDA 虧損原先預期的 1.45 億美元至 1.5 億美元，上調至 1.35 億美元。

艾司摩爾 (ASML-US) 早盤上漲 0.39％，至 565.32 美元。

在傳出已獲美國設備商的供應許可後，中芯國際 (SMIC) 周三發布公告稱，已在 2020 年 3 月 16 日至 2021 年 3 月 2 日期間和 ASML 簽訂批量採購協議，購買總價 12 億美元的晶圓生產設備。

Zoom(ZM-US) 早盤上漲 5.15％，至 60.00 美元。

華爾街「女股神」、ARK 基金創辦人 Cathie Wood 大舉買入超過 25 萬股 Zoom 股票，以周二收盤價計算，這筆交易價值超過 9500 萬美元。今年以來，Zoom 股價已漲約 230%，市值約為 1090 億美元。

今日關鍵經濟數據：

美國 2 月 ADP 新增就業報 11.7 萬人，預期 16.5 萬人，前值自 17.4 萬人上調至 19.5 萬人

台北時間晚間 22:45 將公布美國 2 月 Markit 服務業 PMI，前值 58.9

台北時間晚間 22:45 將公布美國 2 月 Markit 綜合 PMI，前值 58.8

台北時間晚間 23:00 將公布美國 2 月 ISM 非製造業 PMI，預期 58.7，前值 58.7

台北時間晚間 23:30 將公布上周 EIA 原油庫存增減數，前值 128.5 萬桶

華爾街分析：

Principal Global Investors 首席策略師 Seema Shah 表示，相較於預期，疫苗的推出情況似乎非常好。當經濟可自行復甦時，對於財政刺激的繁榮前景，將有助於提高市場對於美國經濟增長的預期。

Eaton Vance 全球股票主管 Chris Dyer 表示，對經濟前景的樂觀態度刺激了企業股票需求，這些需求將在經濟恢復正常後受益，其中包含了能源和銀行股，它們今年表現均優於科技股。

Dyer 進一步表示，我們可以在疫情的終點看到光明，疫苗接種進展已提升人們對於經濟復甦的信心，我們可以看到，過去幾個月來，對經濟復甦適應良好的企業均表現良好。