王美花接受美媒專訪：台灣半導體深具競爭力 無懼中國挑戰

我國經濟部長王美花接受 CNBC 專訪，表示台灣半導體產業深具競爭力，無懼於中國發展晶片的雄心和挑戰。針對台灣半導體產業在全球晶片缺貨中的角色，她表示台灣正在盡全力滿足車用晶片訂單。

王美花在專訪中舉台積電 (2330-TW) 為例，表示台積電是全球最大晶片代工廠，握有突破性技術，在全球晶圓製造領域深具競爭力，「台灣將持續發展半導體產業，短期內，我相信我們仍保持競爭力。」

針對中國推動半導體產業的議題，王美花表示，台灣的晶片製造產業已經發展數十年，實力強大，「我們有高效率的生產基礎。」

王美花也說，台灣企業正在盡全力履行車用晶片訂單。車用晶片需求去年 4 月疫情期間下滑，但在 8 月和 9 月回升，「我們的晶片製造商已經全力生產。我們和業者有過討論，業者都知道提供更多車用晶片不只能幫助全球的汽車業，也有助於全球經濟復甦。」

台灣和晶片供應商也會晤美國業者並進行討論，王美花說：「台灣很樂意成為半導體領域友善的供應鏈夥伴。」

王美花對台灣出口前景樂觀以對，她說：「台灣出口從去年 8 月到今年 1 月連續六個月大幅成長，這在過去是前所未見的。目前我們的出口表現良好，不只是高科技，紡織石化、機械也是如此。全球庫存持續下降，而經濟正在復甦，就連我們的造船業也有兩位數成長。」