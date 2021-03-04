〈焦點股〉鋼價漲勢看到第二季 鋼鐵股續躍多頭指標

台股今 (4) 日賣壓沉重，盤中重挫逾 300 點，失守月線支撐，盤面上僅造紙、鋼鐵維持上漲走勢，由於國際鐵礦、廢鋼等原物料行情持續墊高，東鋼 (2006-TW)、豐興 (2015-TW) 相繼調升廢鋼、鋼筋及 H 型鋼報價，市場也預期中鋼 (2002-TW) 第二季盤價可望連三漲，帶動鋼鐵股成為多頭焦點。

上市鋼鐵類股指數早盤一度勁揚逾 2%，為今日多頭指標，隨著賣壓出籠，盤中漲勢逐漸收斂，龍頭廠中鋼也跟隨大盤回檔修正，但下跌幅度有限，一路在平盤附近整理。中鋼 3 月中旬將開出第二季內銷盤價，市場預估，4 月熱軋產品將連十漲，整體鋼價漲勢看到第二季，上半年景氣樂觀，獲利可望維持高檔。

鋼鐵股今日持續吸引資金進駐，高興昌、海光直奔漲停價，大成鋼、官田鋼、佳大盤中都大漲逾半根漲停板，東鋼、中鴻、志聯、美亞、聚亨等漲勢也不俗。

國際原物料價格走揚，豐興為了反映成本，2 日開出本周盤價，鋼筋連續三周走揚，每公噸上漲 400 元來到 1.95 萬元，廢鋼收購價漲 500 元，來到每公噸 1.08 萬元，型鋼每公噸基價則維持 2.38 萬元。

東鋼在國內基礎設施、台商回流帶來廠辦等基礎建設需求，鋼筋與鋼構訂單已達年底，型鋼動能持續，法人看好，三大產品線全年成長下，年營收估增逾 1 成，且在擇優出貨下，毛利率可望持穩高檔，帶動全年獲利同步攀升。