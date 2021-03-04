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電子股空襲警報響 台股重挫305點收15906點 摜破月線支撐

鉅亨網新聞中心
電子股空襲警報響 台股跳水重挫305點收15906點 摜破月線支撐。(圖：AFP)
電子股空襲警報響 台股跳水重挫305點收15906點 摜破月線支撐。(圖：AFP)
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台股電子股台積電聯電

美國科技股持續遭拋售，晶圓雙雄 ADR 下跌，拖累台股今 (4) 日一度崩跌 370 點，最低來到 15840.99 點，摜破月線，電子股成空頭襲擊標的，僅塑橡膠、造紙、鋼鐵股撐盤，終場指數大跌 305.32 點，收 15906.41 點，成交值為 3276.78 億元。

美債殖利率再度攀升，科技股因估值過高引發擔憂而暴跌，台積電美國存託憑證 (ADR) 周三下挫 2.4%，今日現貨也隨之走跌，重挫 3.38%，收全場最低 601 元，市值也再度降至 16 兆元以下；聯電失守 50 元關卡，跌幅高達 5.49%。

觀察其他權值股，聯發科同步重挫逾 3%，跌破 900 元關卡，台達電、大立光、日月光投控、國巨等下跌 1-3%；高價股也成為殺盤重心，股后矽力 - KY 重挫逾半根跌停板，收 2550 元；譜瑞 - KY、旭隼等跌勢都相當重；而亞德客 - KY 再度摔出千金股行列，收 970 元，跌幅 5.37%。

原物料漲勢凌厲，台塑集團股續扮演撐盤要角，台塑上漲逾 1%，站穩百元關卡，台化同步走揚。此外，紙漿價格節節攀升，各大紙廠紙漿、紙箱紛紛傳出調整價格，華紙 3 月喊漲一成，帶動今日股價逆勢上漲逾 2%，站回 12 元，創波段新高，工紙三雄正隆、永豐餘、榮成也獲買盤青睞，股價表現不俗。

由於國際鐵礦、廢鋼等原物料行情持續墊高，東鋼、豐興相繼調升廢鋼、鋼筋及 H 型鋼報價，市場也預期中鋼第二季盤價可望連三漲，帶動鋼鐵股成為多頭焦點，中鋼強勢翻紅，高興昌、海光亮燈漲停，中鴻、東鋼、官田鋼、大成鋼等漲勢也相當強勁。

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永豐餘1907高興昌2008官田鋼2017大成鋼2027台達電2308台積電2330聯發科2454大立光3008日月光投控3711

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