台股行情大起大落 凱基證、元富證提投資操作新解

受到美股大幅波動衝擊，台股今 (4) 日盤中再度重跌 300 點，反映市場對長天期美債殖利率攀升的疑慮，凱基證券指出，在波動中可留意基金產品投資契機，由於基金通常投資一籃子標的，可達到相當的風險分散效果，有利資產的穩定，而元富證則表示，已建構智能理財 Win Win GO 系統，可協助投資人在大幅波動中穩定實踐投資計畫。

凱基證認為，今年在新冠肺炎疫苗開始施打後，全球經濟的復甦態勢將更明確，加上美國新任總統上任將推動基建設，並提供更多紓困方案，股市穩定向上可期。

隨著投資人投入市場的意願攀升，凱基證指出，基金商品是台灣投資人最熟悉的金融商品，不僅委由基金專業經理人依據投資方針投資，方向明確，投資人可於定期公布的報告中獲得資訊，尤其可達到相當的風險分散效果，有利於資產的穩定。

而元富證則指出，已建構起智能理財 Win Win GO，透過「指定用途單獨管理運用金錢信託」架構進行資產配置，資產池內設有近 300 多檔的基金，並可定期或不定期檢核投資組合中各資產的配置比例是否有偏移的狀況，當投資組合偏移範圍達到調整標準時，啟動再平衡機制 (Rebalance)，自動調整基金配置、自動下單並主動通知投資人，替投資人選取未來投資報酬率較高的標的，調整績效較差的標的。

元富證強調，投資全程均由智能系統運算及執行，可克服人性弱點，實踐投資計畫。

凱基證提醒，投資人若選擇投入資金產品，可依照自身的投資天期長短選擇前收或後收型基金，若投資天期較長，選擇後收級別的基金可減少手續費的支出，至於投資人擔心的後收型基金的分銷費用，可能會影響到基金淨值的問題，也獲得投信公司注意，許多境內投信發行的後收型基金免收分銷費，績效表現貼近前收型基金。

而若投資人偏好中短期的戰術配置，則可以前收型基金為主，避免遞延手續費影響進出的靈活性。