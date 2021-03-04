文．高適

疫苗全球開打對疫情控制起了一定效果，加深市場對景氣復甦的預期，加上美國刺激方案推出在即，通膨即將來臨已成為市場新共識，拋售債券自然就是投資人的本能反射動作，債券殖利率飆升至市場擔憂的臨界值，進而引發金融資產的拋售潮，為投資人再次提供逢低進場撿便宜的好時機！

二月二五日美國十年期公債殖利率一度飆上一．六％以上，突破一．五％的市場心理關卡，並正式超越標普五百指數成分股的股息殖利率，股債殖利率反轉將降低股票的吸引力，導致資產拋售潮從債券蔓延至股票，二月二六日賣壓也從美股蔓延至亞股，外資對台股提款九四四億元，創下史上最高紀錄。

公債殖利率飆升 股市面臨壓力測試

由於美國十年期公債殖利率被許多人視為無風險利率。根據凱基投顧試算，假設殖利率為 1％，股市只要每年可以帶來三％的收益，就可以抵消股市波動與潛在跌幅。但若公債殖利率升高至二％，股市收益率就必須升高至四％才有足夠的吸引力。當股市收益率調升幅度未跟上債市殖利率回升速度，自然會引發股市的賣壓。

雖說美國公債殖利率在飆高略有回檔，但在刺激方案推出的背景下，政府將大舉發債來支應預算，公債供給增加會進一步擴大供需失衡情況，股神巴菲特也在致股東的公開信內警告，投資債券將面臨「黯淡的未來」，籲投資者遠離債券市場，公債殖利率有再次飆高的可能，股市仍將再次面臨壓力測試。

景氣復甦必經過程

不過，目前支撐殖利率走升理由是景氣復甦、企業獲利動能改善的預期，市場也將開始上修企業獲利的預估值，有望抵銷殖利率走升對評價帶來的負面衝擊，配合各國央行持續釋放資金，股市多頭行情將得以延續。

值得注意的是，在景氣谷底翻揚階段，以半導體為首的科技股因具有高度景氣敏感性，股價通常會領先表現，但到了景氣復甦的中段，配合通膨增溫且殖利率走升，與景氣循環相關的週期性類股將會接棒表現。在這種投資邏輯的轉變下，資金移動過程中也會壓抑科技股。

殖利率走升基本上已經確定景氣已從谷底翻揚階段開始步入中期的階段，這個階段將伴隨通膨增溫及利率上揚，將促使資金持續往景氣復甦股移動，甚至是配息穩定的高殖利率股也有機會獲得資金青睞。

先從美股的角度觀察，今年 EPS 成長較大的產業有工業、非必須消費、原物料、醫療保健等產業，年增率均有 100％以上，能源產業則是由虧轉盈，剛好都屬於景氣復甦股，更加強化資金往此族群移動的誘因，近期股價表現明顯優於美股，又以轉機題材強的能源產業吸金能力最強，漲幅也最大。

救市政策受惠者成另一亮點

景氣復甦步入中期階段時，除了資金往景氣復甦股移動外，此期間的受惠者也會視資金追逐的族群。例如後疫情時代，各國政府將力推財政政策、基礎建設來創造就業拚經濟，獲得政府資源支持的產業，營運成長力道必然會優於整體經濟成長率，企業獲利被上修的機率也將提高。

例如拜登為了強化供應鏈本土化的布局，已簽供應鏈國家戰略行政命令，橫跨半導體製造與先進封裝、電動車大容量電池、稀土、藥物及個人防護裝備等產業，不僅增加政府資源投入外，同時也增加與海外企業合作的機會，這將是台廠走出台灣吃到美國政策商機大餅的新發展趨勢。

來源：《理財周刊》1071 期

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