〈造紙法說〉永豐餘今年營運瞄準三大策略 續推三隻小金雞上市

永豐餘投控 (1907-TW) 今(4)日召開法說會，去 (2020) 年歸屬母公司稅後純益和每股稅後純益，皆雙創歷史新高，展望今年，永豐餘投控副總暨發言人殷國堂表示，將專注資產有效配置、外投育成、引進結盟等三大策略，其中，育成子公司部分，也會續推永道射頻等三隻小金雞的上市計畫。

殷國堂表示，受疫情及全球供應鏈移轉影響，各事業群面對艱鉅挑戰，不過在經營團隊穩健經營下仍繳出亮麗成績單，去年稅後純益 52.09 億元，年成長 127.9%，每股稅後純益 3.14 元，創歷史新高，董事會因此決議股配發現金股利新台幣 1.5 元，不但較前一年度成長 114.2%，更創下掛牌以來最好紀錄。

永豐餘去年合併營業收入為 732.34 億，全年合併營業淨利 56.03 億，年增 87.3%，營業淨利率 7.7%，較前一年同期成長 3.7 個百分點。

殷國堂表示，去年獲利之所以大躍進，主要是認列於營業外收支的永豐金及其他投資股利收入增加，加上元太科技等權益法投資收益提升，以及完成江陰土地使用權出售及永豐餘消費品實業出售北京廠利益，挹注稅後純益。永豐餘投控去年底每股淨值為 27.09 元，成長 14.6%。

若以各事業群來看，2020 年工紙紙器事業群因台灣、越南供應鏈移轉效應，出貨成長；揚州工紙因應下半年市場需求提升，調整產品策略，第四季營運翻轉；讓整體工紙事業群營收 92 億元，目前大陸 12 座紙器廠，台灣 5 座紙器廠，越南 6 座紙器廠，其中揚州廠最大紙器產能 90-95 萬噸，而台灣最大的新屋廠產能 75 萬噸左右。

疫情下，消費者對各類生活用紙品、潔品及醫療乳膠手套需求提升，永豐餘消費品實業、申豐特用應材業績皆受惠提升。隨著外送服務在各地大幅成長，一次性食品容器使用量大增，華紙適時推出益利 CircuWell 系列非塑可全回收循環紙品，期能解決一般含塑食品容器難以回收處理問題。

展望 2021 年，永道射頻技術的新北土城廠將於第一季開始量產，開發新零售等新市場需求。申豐特用將專注開發乳膠特殊應用材料，應用於醫療、電子、綠色建材、食品等多角化領域等。

工紙紙器事業群除落實全循環經濟外，在營運上繼續拓展越南營運，優化台灣、越南、中國大陸三地產品結構，其中，越南目前仍定位在只經營紙器廠，尚無規劃往上游的工紙廠規劃。

永豐餘進一步表示，該公司將持續專注資產有效配置、外投育成、引進結盟等三大策略，其中，經營團隊將持續育成子公司，而永道射頻已經向上海證交所送件申請掛牌，永豐餘消費品實業也已經登錄興櫃，預估今年底上市，永豐餘工業用紙也正規畫上市計畫。