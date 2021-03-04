公股銀搶信用卡市占 找上百貨、房產代銷助陣

不讓民營銀行專美於前，公股行庫衝刺信用卡動起來，第一銀行與兆豐銀行分別與南部百貨業、房產代銷業和推聯名卡，透過內需消費與房產交易順風車，衝刺簽帳金額。

第一銀行信用卡首度切入百貨產業，攜手義联集團推出「義享聯名卡」，提供館內消費回饋，包括每月卡友日、館內指定餐廳單筆刷卡消費滿額現金回饋，舉例來說，卡友在每月 11 日單筆刷滿 1800 元，或是持卡在指定餐廳消費滿 1800 元，皆可享有 200 元回饋金。

此外，館內刷卡不限金額，可享汽車每日最高免費停車 4 小時或機車每月最高天天免費停車。

一銀表示，卡友館內消費還可累積一銀紅利點數，最高可達 4 倍、回饋率最高可達 1.6%，同時還可累積義享會員點數，以及申請最多 12 期分期 0 利率等優惠。

第一銀行董事長邱月琴表示，義联集團投資打造的「義享天地」，創下高雄商業開發史上最完整、最高金額與最大規模的投資案，這也是一銀首次跨足大型百貨商場發行百貨聯名卡，透過世界卡與鈦金卡兩種等級卡片，提供消費者在商務、購物、觀光各種面向的需求。

兆豐銀則房地產代銷海悅團隊合推出「海悅國際聯名卡」，推出一條龍購屋優惠服務，包括刷卡購買代銷案場房屋，可選擇訂金 2% 回饋或是 24 期 0 利率，購屋後還有房貸與信貸專屬優惠利率；另外，至於入住前需要購買家電用品或家居量販物品，也可享有指定店家 3C 及家居賣場分期 0 利率優惠。

除了購屋、家電相關優惠外，「海悅國際聯名卡」同時提供中油加油 5.5% 現金回饋，6 月底前持卡到全國加油站也可享有每公升最高降價 1.2 元優惠。

另外，新卡上市前三個月，毋需任何消費門檻即可享有回饋，每月最高可獲得 200 元，上市後三個月，每個月只需消費滿 3 千元，就能續享中油 5.5% 回饋，等於每個月刷 3636 元以內都有優惠可賺。