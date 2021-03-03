拚內需商機 外銀信用卡出招加碼給回饋

疫情重挫海外消費商機，銀行改衝內需市場，星展、滙豐兩家外銀分別鎖定自家主力卡片加碼放送優惠，其中星展鎖定頂級卡客戶推出尊榮禮遇；滙豐銀行則是攜手超商龍頭與行動支付，加碼給回饋。

過去信用卡主要靠海外旅遊消費撐起商機，但因疫情緣故讓海外消費市場被迫喊卡，銀行為鞏固自家客戶除了積極拓展內需消費版圖外，也針對頂級卡採取變通策略，讓卡友可將商務通關禮遇、機場接送等權益兌換住宿或高鐵車票，增加卡片使用靈活性。

星展銀行表示，「星展豐盛尊耀無限卡」卡友即日起到 6 月 30 日止，正附卡累積年度消費額度滿 1500 萬元，就能享有雙人 2 天 1 夜頂級旅遊，行程包含入住五星級飯店、精選餐廳用餐及頂級超跑體驗等。

其次，卡友只要在今年底前，正附卡合併累積消費滿 100 萬，可享台灣環宇商務通關尊榮版禮遇 1 次，每年最高可獲得 2 次，而每次環宇商務通關禮遇可兌換精選飯店平日住宿 1 晚。

另外，年底前累積消費滿 100 萬元，可享一年 2 次免費國外指定城市機場接送及 6 次國內機場接送禮遇，其中國內機場接送權益 1 次可兌換台灣高鐵標準車廂車票 1 張，國外機場接送權益 1 次可兌換台灣高鐵商務廂車票 1 張。

滙豐銀行則鎖定超商零售商機，攜手與 7-ELEVEN 自有支付工具 「OPEN 錢包」合作，即日起使用 OPEN 錢包綁定任一滙豐信用卡，即可在全台 7-ELEVEN 刷卡消費並享有滿額回饋優惠。

舉例來說，卡友在 3 月 10 日到 4 月 6 日期間，以 OPEN 錢包綁定任一滙豐卡於 7-ELEVEN 實體門市消費，單筆滿 200 元加贈 20 點 OP 點；或是在 4 月 1 日至 6 月 30 日前 OPEN 錢包綁定任一滙豐卡於統一集團 14 大通路消費，享筆筆 8% 現金回饋。