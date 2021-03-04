〈南電法說〉上半年營收、獲利均優於去年下半年 全年三率挑戰逐季走揚

IC 載板大廠南電 (8046-TW) 今 (4) 日召開法說會，副總呂連瑞指出，受惠個人電腦、網通以及車用電子需求續強，加上 ABF 載板新產能開出、生產效率改善，產品組合可望更優化，除上半年營收、獲利均優去年下半年，全年三率挑戰逐季揚升。

呂連瑞表示，儘管去年美元貶值，影響全年匯損達 4.5 億元，但南電仍透過產品組合優化，以及導入 AI 改善生產效率，獲利較前年激增 10 倍，創下 12 年新高，為回饋股東支持，也提高去年盈餘分配。

展望上半年，呂連瑞看好，由於各類應用需求淡季不淡，有助各類載板銷售維持高檔，加上中國昆山廠的 ABF 載板新產能自首季開出，第二季就可達滿載生產，上半年營收、獲利可望逐季走揚，並優於去年下半年的旺季表現。

南電也持續將 AI 導入生產流程，透過大數據改善生產效率，並實施去瓶頸化增加新產能，推動產品朝高質化發展，預期今年第一季毛利率、營益率、稅前淨利率等三率，均可望再優於去年第四季，繼續挑戰三率逐季成長。

南電 2 月營收達 30.68 億元，月減 21.78%，年增 30.62%，累計前 2 月營收 69.9 億元，年增 44.73%；儘管農曆春節工作天數減少，但受惠 ABF 載板需求維持高檔，南電 2 月營收仍站穩 30 億元大關，較去年同期年增 3 成。