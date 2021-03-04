筆電需求維持高檔 群光2月營收年增6成 創同期高

群光 (2385-TW) 今 (4) 日公布 2 月營收，受惠 NB 需求持續延續，單月營收 68.32 億元，月減 25.83%、年增 60%，創歷年同期新高；累計前 2 月營收 160.43 億元，年增 53%。

群光表示，NB 延續上季強勁需求，客戶對鍵盤、影像模組及電源供應器等產品拉貨力道維持高檔，加上去年 2 月受新冠肺炎封城影響，基期低，因此今年在客戶需求轉強下，推升營收大幅增長。

展望後市，群光指出，公司在 NB 鍵盤、影像模組及電源供應器已位居全球市占第一名，去年 NB 需求大力帶動下，市占率持續擴大，今年仍將受惠 NB 與 Chromebook 的強勁需求，且因半導體料件短缺，更強化與客戶、大型供應商何駔，有助鞏固獲利表現，法人估，群光本季營收有望年增超過 3 成。

群光表示，今年已規畫擴充影像產品應用面，由消費性產品延伸至企業市場、車用市場及智慧醫療領域等，同時，產能也同步完成擴增，泰國新廠將支援生產影像產品，成為營運主要動能。

群光預計 3 月 10 日召開董事會承認 2020 年報，並決議 2020 年股利配發。