陳俊聖：各界都在搶產能 筆電缺貨潮恐延續至年底

宏碁 (2353-TW) 旗下 3C 通路代理商展碁國際 (6776-TW) 將掛牌上市，董事長陳俊聖今 (3) 日表示，今年上半年筆電需求持續強勁，加上百業爆發各界都在搶產能，導致現在只能積極追貨，預估缺貨潮將延續至第 3、4 季都無法紓解。

陳俊聖指出，在遠距工作、居家教學，以及全球政府實施貨幣政策下，市場熱錢變多，筆電今年上半年需求強勁，加上目前產能供不應求，客戶下單 3 台只能出 1 台，儘管已經出現超額下單，但供需仍無法平衡，只能積極向上游追貨。

陳俊聖分析，儘管 12 吋晶圓產能持續擴充，但 IC 周邊所需的 8 吋晶圓產能不足，加上百業爆發，電動車相關零件廠也在搶 8 吋晶圓產能、遊戲陸續推出新品等，產能出現排擠效應，此外，下游廠取得原料後，後續還得面臨貨櫃短缺等問題，整體供應鏈短期難達到平衡。

陳俊聖認為，由於產業供給失衡，導致產品價格調漲，之後會造成通貨膨脹，目前旗下部分產品已經開始反映成本，否則難以經營下去。

至於電動車產業看法，陳俊聖表示，是未來發展方向，目前宏碁有佈局充電樁、電池等，近期也將旗下自駕車發展平台捐給成功大學電機學院。