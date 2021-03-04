電動車崛起 KPMG：安全與資安一樣重要

隨著電動車逐漸崛起，背後衍生的資安問題有躍上檯面，KPMG 安侯建業表示，電動車衍生的行車資安與個資等問題，勢將影響未來產業發展，呼籲台廠供應鏈除了關注生產品質、流程、車輛安全性 (Safety) 之外，更應融入資安 (Security) 的考量。

KPMG 安侯數位智能風險顧問 (股) 公司董事總經理謝昀澤指出，智慧電動車與傳統燃油車最大差別在於，電動車是透過電腦提供輔助資料，由過去駕駛人行為改為人機協作，甚至可透過電腦運算介入主方向盤主導與駕駛操控等。

謝昀澤認為，電動車衍生的行車資訊系統安全、行車與個人資料的保護等風險議題，將深深影響未來電動車產業發展。

謝昀澤表示，未來車輛更高階自動駕駛模式，依賴導航系統的程度更深，如果在啟動自動駕駛的過程中發生導航當機情況，恐怕不是車輛迷航，而是攸關行車安全的意外事故。

謝昀澤表示，以外部惡意攻擊者或偷竊者的角度而言，駭客可不需要接觸車輛，就能「隔空取車」，由目前被揭露的攻擊事件來分析，駭客利用車輛免鑰匙啟動系統、車用電腦作業系統、車用通訊、車用無線網路等漏洞，在充電場域或其他遠距地點，就有可能進一步竊取車輛本體、入侵車用電腦，甚或進一步控制車窗、空調、剎車系統，進而影響行車安全。

KPMG 安侯數位智能風險顧問 (股) 公司創新服務總監林軒宇預測，未來在車輛高度互動的運作架構之下，若是單一車輛出現可利用的漏洞被攻破防線，駭客還可能擴大惡意程式感染範圍到一群車輛，甚至與車輛相聯的其他物聯網應用上。

林軒宇提醒，台灣參與 EV(電動車) 產業的零件及服務供應商，電動車所關注的議題除了生產品質、流程、車輛安全性 (Safety) 之外，更應融入資安 (Security) 的考量。



