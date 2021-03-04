中化生去年Q4、全年雙率雙升 獲利同創高 EPS 6.86元

原料藥廠中化生 (1762-TW) 受惠三大產品放量出貨，去年第 4 季與全年雙率雙升，獲利同步創高，去年稅後純益 5.32 億元，年增 354.7%，每股純益 6.86 元。

中化生董事會今日通過盈餘分配案，擬配發 1.5 元現金股利，以今日收盤價 58.5 元計算，殖利率 2.56%。

中化生去年第 4 季營收 5.6 億元，季增 96.49%、年增 102.9%；毛利率 47.14%，季增 3.53 個百分點、年減 1.55 個百分點；營利率 21.96%，年增 11.03 個百分點、年增 5.89 個百分點；稅後純益 1 億元，季增 191.18%、年增 167.57%，創同期高，每股純益 1.27 元。

中化生去年營收 15.44 億元，年增 33.45%；毛利率 44.49%，年增 3.97 個百分點；營利率 17.42%，年增 6.95 個百分點；稅後純益 5.32 億元，年增 354.7%，每股純益 6.86 元。

中化生旗下三大產品進入收割期，魚油原料藥在客戶與原廠專利官司勝訴後，今年訂單至少 80 噸，拚全年上看百噸；抗真菌免疫抑制劑 Tacrolimus 則已接獲印度新客戶訂單；乳癌原料藥出貨量增加逾 10 公斤，看好未來兩年營收將逐年成長。