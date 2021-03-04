去年房地合一稅件數、稅收雙升 稅收額首破百億

根據財政部最新公布的房地合一稅統計，截至去年底，包括課稅件數與課稅金額均呈現逐年成長態勢，累計去年底課稅件數共 4.1 萬件、課稅額共 118.4 億元，分別較前年增逾 7 成、93%。

2016 年元旦上路的房地合一稅，只要是 2015 年 12 月 31 日後所取得的不動產，在持有一年內出售，將課徵 45% 所得稅率，持有 1 到 2 年內出售適用稅率 35%，2 到 10 年內稅率 20%，10 年以上稅率為 15%。另外，自住滿 6 年同時超過 400 萬免稅門檻，其所得稅率為 10%。

根據財政部統計，截至去年底止，房地合一稅課稅件數共 4.1 萬件，較前年 2.4 萬件大幅增加 7 成，比起上路首年 0.7 萬件更是大幅增加 4.7 倍。

從稅收角度來看，去年房地合一稅收首度突破百億達 118.4 億元，較前年大幅增加 93%，比起 2017 年稅收僅 13.1 億元，大幅增加 8 倍之多。

值得注意的是，儘管房地合一稅針對一年內轉售的房屋課徵 45% 重稅，但似乎仍無法有效遏止投資客短期進出的現象，觀察自 2017 年以來，不論是課稅件數或金額皆呈現同步成長。

根據統計，2017 年適用 45% 稅率的課稅件數共 2790 件，課稅金額共 5.33 億元，但到了 2020 年課稅件數已暴增至 7947 件、金額也逼近 10 億元，短短 4 年內分別大幅增加 1.8 倍、87%。

對於房地合一稅件數、課稅額逐年增加，財政部官員解釋，目前我不動產交易仍是「舊有的財產交易」所得與「新制房地合一稅」兩者並行，預估未來適用舊制的比例將逐年減少，適用新制比重相對增加，換言之，未來房地合一稅件數、稅額增加屬正常現象。

為遏止投機買盤炒作房價，行政院房市健全小組目前正研議修正房地合一稅的短期持有定義，其中國發會版本傾向將持有 2 年內出售稅率提高至 45%、2 到 5 年內稅率 35%、5 到 10 年內稅率 20%；至於財政部則規劃，2 年內稅率 45%、2 到 3 年稅率 35%、3 到 10 年內稅率 20%。