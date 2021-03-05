〈紐約匯市〉鮑爾未淡化美債拋售疑慮 美元衝上三個月高 日圓挫低 

美元追隨美債殖利率走勢，周四 (4 日) 勁揚至三個月高點，美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾演說內容未如某些交易員預期對美債殖利率近期升勢表達不安，殖利率突破 1.5%，支撐美元需求。對殖利率敏感的日圓繼續挫貶，大宗貨幣也走軟。

追蹤美元兌一籃子貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 紐約尾盤上漲 0.53% 至 91.561。10 年期美債殖利率最高升抵 1.55%，儘管仍低於上周觸及的 1.614% 一年高點。

鮑爾表示，殖利率上升幅度「很大，並引起我的注意」，但他不認為這是一種「失序」走勢，也不認為這會把長期利率推升到 Fed 不得不更強力干預市場 (例如提高購債規模) 的水準。

矽谷銀行高級外匯交易員 Minh Trang 說，一些投資人原本期待鮑爾「至少會承認對殖利率驟升有擔憂，但他並未這麼做」。「整體來說，鮑爾傳達的訊息和之前相同，也就是 Fed 將維持寬鬆政策，直到經濟顯示保持強勁，通膨和就業都更接近疫情爆發前的水準」

由於美國政府即將推出新的財政刺激，助長了通膨攀升的預期心理，疫苗大規模接種也助長人們對復甦的樂觀情緒。周五將公布的 2 月非農就業報告，是下一個重要經濟指標。

道明證券外匯策略師 Mazen Issa 說：「美國在經濟成長、財政主導地位和疫苗接種方面，處於領先地位。」

美國經濟成長領先全球，歐元走軟，日圓、瑞士法郎延續近期疲態。Issa 說：「美國殖利率上升的情況下，歐元、日圓和瑞郎等傳統的融資貨幣，表現特別落後。」

歐元兌美元貶 0.73% 至 1.1973 美元，為 2 月 5 日來最低。

日圓兌美元貶至 107.93 日圓，為 7 月 1 日來最弱。瑞郎兌美元一度貶至 0.9297 瑞郎，是去年 7 月 23 日來最低。

全球經濟改善雖然有利澳幣，但澳幣周四回吐近期漲幅，尾盤貶 0.57% 至 0.7730 美元，不過仍保持在上周觸及的三年高點附近。

比特幣下跌 546% 至少 47691 美元，以太幣下跌 3.2% 至 1518 美元。

截至周五 (5 日) 台灣時間約 6:00 價格：