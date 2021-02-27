Fed未談緊縮市場卻自亂陣腳 為何債市出現拋售潮？

公債殖利率近期加速上升，反映投資人憂心通膨增溫會促使聯準會 (Fed) 比預定時間表提早縮減刺激，10 年期美債殖利率一度跨越市場關注的 1.5% 關卡，美股應聲挫跌。Fed 官員明明一再強調將支撐經濟復甦直到出現實質進展，為何股債市仍警鈴大作？

美債殖利率升勢周五 (26 日) 暫歇，10 年期美債殖利率下降至約 1.45%，從前一個交易日最高躍升至的逾 1.6% 下滑，但道瓊仍連續第二天重挫，標普、那斯達克則回升。

債市周四閃崩並引爆股市重挫，令人想起 2013 年的縮減恐慌 (taper tantrum)。道明證券策略師說，如果利率繼續上升，金融情勢將緊縮，目前實質利率和抵押貸款利率已經開始攀揚，「但我們預料，Fed 會試圖繼續減緩市場對過早收回刺激的疑慮，凸顯疫情後世界面臨的長期挑戰。」

美國銀行策略師也說，周四殖利率快速上升是 Fed 去年大舉支撐市場導致某種失靈的跡象，但 Fed 至今仍認為這是健康的情況，因此不大可能調整前瞻指引。

今年以來，殖利率隨著經濟成長展望好轉而持續上升。市場通膨預期已經回升到疫情爆發前的水準，而經通膨調整的殖利率直到上周才真的開始上揚，Fed 主席鮑爾本周再度淡化通膨疑慮，殖利率上揚是市場對經濟復甦展現信心的跡象。

然而 Fed 甚至尚未開始思考收回任何刺激。Columbia Threadneedle Investments 分析師 Ed Al-Hussainy 說，等市場對 Fed 轉鷹的預期真正反映到市場上，債券會跌得更重。

Al-Hussainy 認為，或許這次造成債市賣壓的力量，更主要來自投資人希望尋求更高報酬，以彌補財政支出提高後，未來經濟加速成長和通膨升溫所衍生的風險，也就是債券的期限溢價 (term premium)。

債券殖利率由期限溢價和短期利率未來路徑組成，前者是投資人在權衡持有長短期債券風險所能接受的報酬。比起短天期債券，長天期債券面對經濟成長和通膨的不確定性更脆弱。

紐約聯準銀行的資料顯示，期限溢價周四為 28 個基點，從去年 8 月的 - 88 個基點回升，反映 Fed「平均通膨目標」新政策架構取得一些成效，該政策在通膨保持高於 2% 一段時間之前不會輕易鬆開油門。

Al-Hussainy 認為，Fed 還沒有心思去抑制債券殖利率的升勢。

道明證券的策略師認為，假如公債殖利率上升開始損害經濟，Fed 才有可能討論調整政策的可能性；目前討論的選項之一是延長購買債券的天期。

道明證券預估，預料鮑爾在 3 月 4 日的談話將減緩市場疑慮。