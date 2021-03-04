經濟學家：聯準會寬鬆政策該擔心的不是通膨 而是這一後果

近期美債殖利率攀高，終於引起聯準會 (Fed) 政策制定者的注意。Fed 理事 Lael Brainard 周二 (2 日) 表示，他已經注意到上周債券的動盪。舊金山 Fed 主席 Mary Daly 認為，聯準會可能改變購買債券的期限，甚至像以前一樣，採取「扭轉操作」—出售短天期債券，買進長天期債券。

扭轉操作的重點，是可以在不增加市場總流動性之下，控制美國公債殖利率，先前於 2011 年進行這一操作，來壓低長天期的公債利率。

研究機構 TS Lombard 首席美國經濟學家 Steven Blitz 認為，聯準會這次的量化寬鬆政策，在保持低利率的前提下，該擔心的不是通膨，而是在尋求經濟加速發展之際，來自商業銀行的貸款增長正在放緩。

(圖表取自 Market Watch)

由聯準會近期公布數據來看，扣除抵押貸款，商業銀行的貸款年增約 5%，這一比例低於去年 4 月高達 10% 的水準。

Blitz 指出，聯準會為了管理殖利率而持有美國公債的做法，並不會造成通膨，因為這一政策是讓聯準會商業銀行資產。商業銀行不需為此改變，因為聯準會向他們支付了本質上無風險交易的利息。

數據顯示，聯準會目前持有 16% 的商業銀行資產，高於 2019 年的 6%。

Blitz 表示，聯準會不可能永遠保護市場，免受美國公債增長速度超過名義 GDP，對融資成本的影響。目前，美國經濟的利率低於均衡利率水準，但更高的準備金和更廣泛的資本約束，意味著無法靠銀行放貸增加，來推動經濟成長。

Blitz 認為，接下來通膨不會大幅上升，核心個人消費支出在第 4 季只會成長 1.3%，明年成長 1.7%。潛在的 1400 美元發放和疫苗接種，有望現階段提振經濟，但到第 4 季，成長就會減至相對溫和的 4.5%，到明年更將放緩至 2.8%。