1.9兆美元紓困案美參院通過 9日眾院再表決

美國當地時間周六 (6 日) 參議院以 50 票對 49 票的些微差距通過 1.9 兆美元紓困法案。法案通過後預計下周二 (9 日) 將送至眾議院表決，待眾院通過後，該法案將由美國總統簽署生效。

參議院在表決過程中，美國共和黨參議員全數反對，不過因共和黨籍阿拉斯加州參議員蘇利文 (Dan Sullivan) 缺席，所以民主黨則以 1 票的差距通過紓困法案。但因為該法案與之前眾議院送交的內容有所不同，因此需要再送回眾議院表決。而外界認為眾議院民主黨有絕對優勢，因此通過紓困案已無懸念。

該法案將一次發放給大多數美國人 1400 美元、延長緊急失業救濟金、COVID-19 疫苗和檢測費用、各州、城市、學校和醫療產業的支出，以及實施減稅以援助低收入族群。

(圖片: AFP)

而在美國參議院通過 1.9 兆美元的紓困案後，參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）指出民主黨後續仍可能考慮更多的刺激措施，這將取決於未來幾個月美國經濟和疫情發展情況。

他表示國會的目標是幫助美國民眾，如果他們需要更多的援助，我們還會通過另一個法案。如果 1.9 兆紓困案已足夠，且帶來了很大的幫助，那麼國會就不會再通過另一個法案。

同時美國眾議院多數黨領袖霍耶爾（Steny Hoyer）也發文表示，眾院將於下週二表決參院通過的版本。在眾院通過後，就會送交至白宮給拜登簽署。拜登希望能在 3 月 14 日前，也就是額外聯邦失業補助到期日之前簽署該法案。

