美封鎖再發酵 華為非中國地區通訊設備市佔下滑

周一 (8 日)《華爾街日報》報導指出，市場研究公司 Dell'Oro Group 調查顯示，華為在中國以外的行動通訊設備市場的市佔率正被歐洲競爭對手慢慢奪走。這顯示出美國針對華為封鎖已不光是在手機領域，連電信通訊設備也開始受到衝擊。

數據顯示，華為去年全球 (不包含中國) 的無線設備市場營收比重下滑 2 個百分點，達 20%，排名第三，落後愛立信(Ericsson)、諾基亞(Nokia)。後兩家公司去年的市佔均有所提升，愛立信在中國以外的市佔約 35%，上升 2 個百分點，擴大領先優勢；諾基亞的市佔則成長 1 個百分點，約 25%。

(圖片: AFP)

去年年底受到美國施壓的影響，華為跌落一度取得的全球最大智慧手機製造商寶座，且排名一路下滑至第五。今年 1 月份 Counterpoint Research 公布的中國手機銷售排行也顯示，OPPO 與 vivo 紛紛超車，分別以市佔 21% 與 20% 擠下華為名列一、二名。華為則跌至第三名與蘋果、小米並列。

而現階段以 Dell'Oro Group 調查顯示，華為另一大核心業務－無線通訊網路設備也受到衝擊。

Dell'Oro Group 稱，若包含中國銷售額在內，華為仍舊是全球最大無線通訊設備供應商，全球市佔率在去年出現成長，目前佔據約三分之一的全球無線設備銷售額。而中國去年超越北美成為全球無線通訊設備產業最大市場。

儘管受到新冠疫情影響，但是去年全球蜂巢式通訊設備支出仍高達 350 億美元，這現象主要在於各地區為迎接 5G 世代，使得採購通訊設備支出超出預期，這其中包含天線和連接零組件。

