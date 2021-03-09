傳北京「國家隊」進場干預 A股上演V型反轉回到平盤

通膨預期施壓全球股市，中國 A 股因為貴州茅台等「抱團股」重挫，近期跌幅居亞太股市前位。據《彭博》報導，在周二 (9 日) 早盤大跌之後，有「國家隊」之稱的國有基金，據稱已進場維持市場穩定。

A 股早盤集體低開，上證指數盤中一度跌 2.7%，失守 3400 點，但此後見到 V 型反轉，截至中午收盤，上證指數已回到平盤附近。知情人士表示，政府相關資金上午入市支持股市，以避免兩會期間市場短期出現較大波動。

數據顯示，早盤離岸投資者經由滬港通買入了 5.14 億美元的中國股票。私募基金也重新進入股市，他們也認為國家隊已經進場護盤。

耀才證券分析師黃澤航表示，今天能看到明顯的資金流入，可能是一些開創建部位的基金入場，後續還是要看美債殖利率、貴州茅台等股票何時能止穩。

「國家隊」進場的傳聞也提振了周邊資產，港股恒生指數漲幅擴大至 1.4%，而離岸人民幣兌美元升值 0.3%。10 年期政府債券的殖利率幾乎沒有變化，為 3.26%。

從歷史上看，北京會在重大事件或日期前後，於必要時進場護盤。上周五是全國人大會議的首日，滬深 300 指數盤中一度下跌 2%，收盤僅跌 0.3%。干預的證據，主要是透過與香港的交易聯繫進行購買。

滬深 300 指數已大幅修正 (圖表取自彭博)

在滬深 300 指數上個月短暫突破其收盤紀錄之後，官員多次警告資產泡沫，並說遏制金融體系風險是今年的主要政策目標。

滬深 300 指數在周一時，已較先前高點下跌約 13%，並自 5 月份以來首次跌破 100 日移動均線，北京可能認為這輪暴跌已經足夠消除泡沫。

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