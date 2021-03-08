太景-KY流感新藥一期試驗數據正向 將啟動二期

太景 - KY(4157-TW) 今 (8) 日宣布，旗下流感新藥 TG-1000 在中國進行一期臨床試驗結果顯示，TG-1000 具良好的安全性及耐受性，同時也在中美雙報下，啟動二期臨床試驗，海外授權洽談同步進行中。

據流感新藥 TG-1000 一期臨床試驗數據顯示，健康受試者空腹口服 10-160 毫克、共 6 個劑量組的 TG-1000 後，沒有出現重度或嚴重的不良事件，生命體徵、動態心電圖監測和體格檢查也未發現臨床意義上的異常，顯示 TG-1000 的安全性及耐受性良好。

太景表示，TG-1000 一期臨床試驗目的為評估安全性、耐受性、藥物動力學、藥物與食物交叉影響。試驗設計採隨機、雙盲、安慰劑對照、單劑量遞增研究，劑量遞增範圍由 10 毫克至 160 毫克；食物交叉影響試驗則分為飯前及飯後給藥兩組並進行交叉試驗。

太景指出，每位受試者都會接受飯前及飯後給藥，以受試者個人進行對照分析。一期臨床總計招收 66 名健康受試者，其中 54 名為單劑量遞增組、12 名為食物交叉影響組。

董事長暨執行長黃國龍指出，透過一期臨床試驗已確認 TG-1000 的安全性及藥物動力學特徵，並在中美雙報下啟動二期臨床試驗，規劃於 30 家臨床試驗中心來執行，目前已有 20 多家中心陸續啟動作業程序；海外授權洽談亦同步進行中。