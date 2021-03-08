記憶體廠旺宏、華邦電2月營收 同攀歷年同期新高

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 、華邦電 (2344-TW) 今 (8) 日公告 2 月營收，同寫歷年同期新高，旺宏 2 月營收 30.13 億元，月增 0.2%，年增 8.5%；華邦電 2 月營收 64.55 億元，月減 6.5%，年增 73.25%。

華邦電 2 月營收 64.55 億元，月減 6.5%，年增 73.25%；前 2 月累計營收 133.58 億元，年增 80.31%。

華邦電總經理陳沛銘表示，市場需求強勁，產能維持滿載，第二季可望有較明顯的漲價營收貢獻，預期 NOR 及 SLC NAND 供給吃緊情況，將持續至下半年。

旺宏 2 月營收 30.13 億元，月增 0.2%，年增 8.5%；前 2 月累計營收 60.19 億元，年增 8.8%。

旺宏總經理盧志遠表示，四大產品線中，遊戲客戶受惠宅經濟發酵，對 ROM 的需求顯著成長，而 NOR Flash、NAND Flash 看來都是向上趨勢，晶圓代工需求也熱絡，對今年展望樂觀，還沒有看到任何一片烏雲，今年營運會是更好的一年。

此外，德州 2 月中旬因暴風雪襲擊，當地工廠面臨停電衝擊，英飛凌 (Infineon) 向賽普勒斯 (Cypress) 收購、位於德州奧斯汀的 NOR Flash 產能也停擺，有利價格持續向上；而由於賽普勒斯奧斯汀廠 NOR Flash 產能主要為高密度產品，終端應用為車用 / 網路等，與旺宏重疊性最高，市場看好其營運將因此受惠。