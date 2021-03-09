郭明錤：受惠iPhone鏡頭規格升級 大立光仍具長期投資價值

天風國際分析師郭明錤最新報告指出，在長期鏡頭規格升級週期與新應用趨勢下，大立光 (3008-TW) 仍具投資價值，短期題材包括 Apple MR/AR 頭盔將採用 15 顆相機模組、新款 iPhone Face ID 的發射端由玻璃鏡頭改為塑膠鏡頭、以及進入 VCM 市場，有利取得新款明年下半年 iPhone 一體式鏡頭設計訂單。

先前郭明錤報告預測，Apple 將在 2022 年中期推出 MR/AR 頭戴式裝置，並採用 Micro-OLED 與數顆光學相機模組以提供影像式穿透的 AR 體驗，預測此 MR/AR 頭盔將配備 15 個相機模組，當中 8 個模組用來提供影像穿透式的 AR 體驗、6 個模組用來提供創新生物辨識、1 個模組用來環境偵測。大立光為 15 個相機鏡頭的主要供應商，供應比重約在 60% 或以上，大立光將顯著受惠此趨勢。

再者，郭明錤指出，大立光也是今年下半年新款 iPhone 的 Face ID 發射端鏡頭材質捨棄玻璃並改用塑膠的最大贏家。

他認為，由於過去市場普遍認為發射端鏡頭材質非採用玻璃不可，目的是避免因 VCSEL 運作時產生的熱而變形。但受益於塗裝技術改善，今年新款 iPhone 的 Face ID TX 鏡頭材質將捨棄玻璃改採塑膠，發射端塑膠鏡頭供應商為大立光與玉晶光 (3406-TW)，大立光因供應比重較高，為此材質改變趨勢的受益者。

此外，郭明錤認為，大立光進入 VCM 市場，也有利取得明年下半年新款 iPhone 一體式鏡頭設計訂單。

為縮小前相機模組的體積，郭明錤預測，新款 iPhone 最快將在明年下半年採用一體式鏡頭設計，此設計需要先將鏡頭與 VCM 組裝後再出貨至鏡頭模組，因大立光自今年下半年開始出貨新款 iPhone VCM，郭明錤指出，未來若 Apple 採用一體式鏡頭設計，VCM 新進入者大立光可整合鏡頭設計與生產優勢。

郭明錤認為，明年下半年新款高階 iPhone 長焦鏡頭可能將由 6P 升級至 7P，大立光目前長焦鏡頭訂單比重約 90% ，憑藉顯著良率優勢，大立光 2021 年 iPhone 的 5P 超廣角鏡頭市占率由 50% 提升至 70-80%。他認為，今年下半年 2 款高階 iPhone 超廣角鏡頭升級至 6P 後，大立光受益於設計與製造優勢，仍能保有 70-80% 的訂單比重。