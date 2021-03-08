台帛旅遊泡泡首發 越南有機會列入下一波

國內今 (8) 日新增 7 例新冠肺炎境外移入個案，不過，台灣與帛琉開放「旅遊泡泡」有譜，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，衛福部與交通部、外交部正在跨部會研議，將做出初步定案，此外，越南疫情較其他國家和緩，有可能成為下一波開放旅遊泡泡的國家。

台灣與帛琉有望開放旅遊泡泡，衛福部、交通部、外交部將初步定案，陳時中透露，帛琉迄今零確診，相關檢驗規格也是由台灣醫療機構一起設置，訪帛琉醫師對於當地環境安全有信心，未來擬優先採「綠色通道」的模式進行，強調一定會相互放寬檢疫規定。

此外，陳時中鬆口，目前約有 10 個區域 / 國家沒有疫情，像是越南，但是近來有些地方出現零星的本土疫情，仍有待觀察，不過，還是讓外界相當期待，越南可望成為下一波開放旅遊泡泡的國家。

首批 AstraZeneca 疫苗上周三運抵台灣，陳時中指出，11.7 萬劑疫苗正在接受 6 項國際通用檢驗及 1 項台灣要求的檢驗，目前檢驗封緘過程順利，完成報告後即可施打，並無設定時間表。至於疫苗採購金額，陳時中強調，因簽署保密協定，無法進一步透露金額，包括藥品採購等價格也會保密。

台廠高端疫苗 (6547-TW) 傳出臨床試驗高齡族群收案遇到困難，陳時中指出，據他了解，一般年齡層收案不成問題，但高齡原先計畫收案 810 人，考量到長者收案不易，目標降至 740 人，但至今僅有 200 多人，狀況確實不如預期。

陳時中表示，若無法順利收案，會請業者變更緊急使用授權申請計畫書 (EUA)，採分年齡層通過，但還是期待能按照原先計畫完成，同時希望民眾盡量參與疫苗臨床實驗計畫，支持國產疫苗。