調查：7成女性經濟獨立 近6成認為職場性別歧視嚴重

今 (8) 日為國際勞動婦女節，根據求職網站調查，有 7 成女性勞工自認目前是經濟獨立，均薪為 36320 元，較非經濟獨立女性高出 22%，其中以金融、大傳、餐旅三大行業影響力較高，儘管女性認為收入能養活自己，但仍有近 6 成的人覺得職場性別歧視嚴重。

yes123 求職網發布「職場女力與工作性別平權調查」，有高達 70.1% 的女性勞工自認目前是經濟獨立，均薪為 36320 元；代表其餘 29.9% 認為自己不是經濟獨立，均薪為 29682 元。換算下來，前者為後者的 1.22 倍。

調查顯示，有 29.2% 的女性勞工自認，目前算是有職場影響力。以行業別進行交叉分析，女性從業人員自評影響力較高，前五大依序為金融保險與會計統計 (40.9%)、大眾傳播與公關廣告 (40.6%)、餐飲住宿與休閒旅遊 (38.7%)，以及批發零售與貿易 (35%)、民生服務業 (不含餐宿休旅) (32.8%)。

不過，對於台灣的職場環境，有 58.6% 的女性覺得職場性別歧視嚴重。調查指出，有 67.4% 的人透露，曾經遇過與男性同仁「同工不同酬」的狀況，這些女性上班族預估，月薪至少平均要增加 7088 元，才能消除差距。

yes123 求職網發言人楊宗斌指出，台灣女性勞動參與率自 2012 年首度突破五成後，去年僅增加到 51.41%，出現停滯狀態；同時，男女同酬日前進步伐緩慢，代表女性工作條件仍有改善空間。

楊宗斌進一步說明，女性因婚育狀況復職不易，加上男女主要從事產業別不同，薪資結構不盡相同，例如高科技業與一般服務業，男女從業人員比例明顯有差距，因此，這條職場性別平權之路，仍有待努力開通。

