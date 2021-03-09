〈台股盤前〉台積電ADR重挫5.69% 台股短期上檔空間有限

美股四大指數周一漲跌互見，道瓊成分股漲多跌少，指數上漲 0.97%，以科技股為首的那斯達克、費半均重挫，台積電 ADR 也下跌 5.69%，台股今 (9) 日恐持續下挫，短期在美債殖利率持續走高下，上檔空間有限。

隨著拜登政府 1.9 兆美元的刺激計畫過關，市場對於經濟前景樂觀，紛紛買進景氣循環股，帶動道瓊指數上漲 306 點，至於本益比較高的科技股則持續下挫，那斯達克、費半分別重挫 2.41%、5.41%。

市場消息方面，受惠被動元件需求強勁，被動元件雙雄 2 月與前 2 月營收同步改寫同期高，國巨 2 月營收 70.06 億元，月減 12.6%、年增 161%，前 2 月營收 150.18 億元，年增 151%；華新科 2 月則達近 30 億元，累計 2 月 67 億元，年增 70%。

另外，受德州暴風雪襲擊影響，三星德州奧斯汀廠從農曆春節期間被迫停工，據三星向客戶發出的通知指出，NAND 控制晶片 4 月仍有超過 9 成產能受影響，整體控制晶片產能得待 5 月才可望陸續復工，在市場供給吃緊下，群聯、慧榮等廠商將受惠。

日商信越化學 (Shin-Etsu Chemical) 公告，4 月起正式調漲矽利光全產品價格，漲幅 10-20%，代理通路商崇越電證實，已收到原廠通知，正與客戶協商漲價事宜。