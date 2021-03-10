需求強勁 廠務工程四傑價格全面調漲

台灣生產製造廠房今年需求大爆發，加上住宅建案、公共工程案件持續釋出，供需比嚴重失衡，隨著近來原物料、勞工成本上揚，廠務工程四傑漢唐 (2404-TW)、帆宣 (6196-TW)、亞翔 (6139-TW)、聖暉 (5536-TW) 均證實，為反映市況，新案全數以新價格制定，客戶也買單，預期將逐步反映在獲利表現上。

業者直言，今年原物料成本、工資上揚趨勢不停歇，看不到漲價盡頭，加上需求強勁，因此客戶都接受漲價，新案用新價格報價，將逐步反映在財報獲利上，法人指出，廠務工程廠的今年受惠工程量增加、價格上揚帶動下，營收、獲利都將再較去年成長。

受到美中貿易戰帶動，台灣生產製造更具優勢，今年光是已釋出擴廠計劃的大廠，就涵蓋半導體與面板，包含台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW)、日月光投控 (3711-TW)、京元電 (2449-TW)、南亞科 (2408-TW)、華邦電 (2344-TW)、旺宏 (2337-TW)、友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 等，都有擴廠計畫，催出廠務工程大商機。

業者表示，台灣科技業市況火熱，各廠為滿足客戶需求，從半導體上游晶圓代工廠到下游封測廠，以及記憶體、面板業者，紛紛啟動擴廠，推升今年電子廠務工程案件如雨後春筍般出現。

不過，去年疫情爆發以來，由於外籍移工無法進入台灣，台灣營造業勞工出現斷層，近期又隨著外商擴大投資、台商回流、房地產需求升溫，供需嚴重失衡，缺工情況雪上加霜。

各業者為吸引勞動力，均提高薪資因應，目前工人包括一般工、模板工、泥做工、焊工等薪資已全面上漲，尤其半導體廠須採用最高級別的 G6 焊工，單日薪資從過往的 6000 元，上漲至 10000 元，其他也有近倍數增長。

為反映市況，業者新案均以新價格制定，近期金屬價格持續走揚，固定成本如電線具銅線、冷缺風機採用鋼造，鋼筋、預拌混凝土價格也增加，因此再度調漲價格。