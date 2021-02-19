〈華邦電法說〉今年資本支出估127億元 較去年大增6成

記憶體廠華邦電 (2344-TW) 今 (19) 日召開線上法說，宣布今年資本支出預計 127 億元，較去年成長約 6 成；而高雄新廠預計明年上半年試產，下半年量產，2023 年將明顯貢獻營收。

華邦電高雄路竹新廠預計明年上半年裝機、試產，下半年量產。總經理陳沛銘表示，新廠預計 2022 年小量生產，明顯的營收貢獻得到 2023 年。

華邦電 2019 年資本支出約 132 億元，去年資本支出約新台幣 79 億元，今年預計達 127 億元，較去年大增約 6 成。陳沛銘指出，目前資本支出還未包括高雄新廠裝機在內，表訂明年納入資本支出計畫中。

華邦電台中廠目前產能主要以 Flash 為主，去年已將產能由 5.4 萬片提升至 5.7 萬片，並維持滿載狀態。不過，陳沛銘表示，今年產能不會再擴充，但將因應客戶需求，進行產能調配。

華邦電自行開發的 25 奈米製程，目前生產良率已達成熟製程水準，25 奈米營收占比已由去年第一季的 8%，成長至第四季的 20%，目前 25 奈米製程占 DRAM 整體投片量比重達 5 成。

陳沛銘表示，25 奈米微縮版製程前期開發已完成，進展順利，將先在台中廠試產，也會與客戶就產品驗證先展開合作，以便未來高雄廠完成裝機，就能直接進入生產狀態。