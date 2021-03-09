比特幣狂潮席捲全球 中企也掀起加密貨幣淘金熱？

過去一年來，比特幣表現幾乎席捲全球市場，為了搭上這波熱潮，多家中國企業試圖擴大籌資，進入炙手可熱的加密貨幣發展項目。

路透社報導指出，價格飆漲加上主流投資人對於該項技術的接受度，幫助推動了加密貨幣市場繁榮，無論大型上市公司亦或較小規模的市場參與者，均渴望尋求上車機會。

中國礦機大廠億邦國際 (Ebang International)(EBON-US) 去年 6 月赴那斯達克上市，募資金額自最初預期的 1 億美元，升至 1.44 億美元。據了解，該公司計劃利用募集資金拓展挖礦業務，在新加坡和加拿大開設加密貨幣交易所，同時發展類似 Robinhood 的比特幣交易平台。

工業廢物回收公司碼鏈新大陸今年 2 月也宣布，已透過私募融資籌集 2500 萬美元資金，並在昨日 (8 日) 與比特大陸 (Bitmain Technologies Limited) 簽署採購協議，以約 1000 萬美元價格購買 2000 台礦機，預計今年 10 月交付。

目前中國官方仍對加密貨幣抱持複雜態度，在加強監管加密貨幣交易的同時，卻大力支持區塊鏈的技術開發。有投資人認為，這為中國的加密貨幣項目提供成長機會。

風投公司 Kenetic Capital 創辦人 Jehan Chu 認為，中國官方對於區塊鏈技術的支持，加上中國平安、螞蟻集團等市場領導者對該項技術的採納，成為高質量區塊鏈和加密貨幣項目在中國蓬勃發展的一大因素。