華爾街看多尖牙股後市 估今年銷售額一致實現雙位數增長

近期美債殖利率劇烈攀升，使科技股承壓，那斯達克指數周一 (8 日) 收盤更挫 2.4%，自高點回跌 10% 陷入修正。儘管如此，華爾街分析師長期仍看好尖牙股 (FAANG) 後市，估銷售額將全數呈雙位數增長。

對沖基金 Appaloosa Management 創辦人 David Tepper 昨 (8 日) 受訪表示，市場主要風險已經消除，接下來幾個月內殖利率將更加穩定，並稱 1.9 兆美元紓困法案可望成為美股的催化劑，使近期歷經大幅修正的科技股變得更具吸引力，尤其是亞馬遜 (AMZN-US)。

截至 3 月 5 日的三周內，標普 500 指數僅下跌 2.3%，但追蹤那斯達克 100 指數的 Invesco QQQ Trust 卻大跌 8.3%。這段期間，FAANG 多半呈現跌勢，蘋果跌 10.3% 表現最差，其次為亞馬遜的 8.5%，微軟 (MSFT-US) 則跌 5.5%。

2 月 12 日至 3 月 5 日期間，FAANG 和微軟股價走勢 (圖：FactSet)

儘管如此，華爾街似乎對這波跌勢不以為然。高盛 (Goldman Sachs) 分析師 Kash Rangan 昨日將微軟納入「強烈買進名單」，並將目標價定在 315 美元，較昨收盤價高出 38.5%。

Rangan 認為，微軟在雲端運算堆疊項目的強勁實力，正將該公司導向雙位數的銷售與獲利增長。

根據 FactSet 對分析師的調查共識預期，今年 FAANG 銷售額均將呈雙位數增長，但蘋果 (AAPL-US) 銷售額增幅預計將在 2022 年下滑至 4%。

2020 年至 2022 年，FactSet 調查分析師對 FAANG 與微軟的銷售增長預期 (圖：FactSet)

整體來看，分析師對 6 檔股票均感到滿意，其中有高達 96% 的分析師對亞馬遜持「買入」評級，其次為微軟的 94%，Alphabet 以 93% 位居第三。

(圖：FactSet)

就微軟目標價來說，在 FactSet 調查的華爾街分析師當中，屬高盛給出的 315 美元最高，就連 FactSet 共識目標價 282.13 美元，也比微軟昨日收盤價高出 24％。

以周一 (8 日) 收盤價計算，臉書目標價較 FactSet 共識預期高 33%，蘋果目標價較預期高 29.6%，亞馬遜目標價較預期高 36.7%，Netflix 目標價較預期高 27％，Alphabet 目標價較預期高 17.7％。