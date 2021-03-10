蘋果因iPhone個人化廣告功能 遭法國遊說團體投訴

法國遊說團體 France Digitale 周二 (9 日) 以 iOS 14 系統在未經許可下收集用戶數據，並用於廣告用途為由，向歐盟監管機構投訴蘋果(AAPL-US)。

當 iPhone 用戶將系統更新至 iOS 14 後，隱私權多了「Apple 廣告」的設定，且個人化廣告 (Personalized Advertising) 功能預設為開啟，蘋果可藉此在 App Store、Apple News 和股市等應用向用戶投放個人化廣告。

France Digitale 向法國國家數據保護委員會 (CBIL) 提交長達 7 頁的投訴書，聲稱蘋果的個人化廣告屬於自動啟用，用戶沒有被充分告知其個人數據的使用與處理情況，代表蘋果可能在未經過明確同意下，收集用戶數據並用於廣告服務。

France Digitale 執行長 Nicolas Brien 表示，蘋果的舉動已嚴重違反隱私條款，直指蘋果可能已違反歐盟的《一般資料保護規範》(GDPR) 與《電子通訊隱私指令》(Electronic Privacy Directive)。

「問題在於用戶沒有選擇的權利，這項功能是自動啟用的。」Brien 稱道。

蘋果隨後透過給《彭博》的聲明提出反駁，強調透明度和控制權一直是蘋果隱私保護理念的基本支柱，這也是為何蘋果的「App 追蹤透明度功能」(App Tracking Transparency) 同樣適用於蘋果在內的所有開發人員。

蘋果計劃在 iOS 的下一個更新版本中推出 App 追蹤透明度功能，要求各款 App 在自家網站或應用追蹤用戶數據前，必須先取得使用者同意，該消息發布後隨即引發臉書和其他廣告商的不滿。