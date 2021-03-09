防疫封鎖措施衝擊下 歐元區第四季GDP終值季減0.7%

根據歐盟統計局 (Eurostat) 在週二 (2 日) 公布的最新數據顯示，歐元區 2020 年第四季國內生產總值 (GDP) 終值下修至跌 0.7%，略低於市場預期的下跌 0.6%。

數據顯示。歐元區第四季 GDP 終值較上一季下跌 0.7%，慘於預期的跌 0.6%，與去年同期相比，則下跌 4.9%，好於先前預期的下跌 5.0%。2020 年全年計，歐元區 GDP 終值較上年下跌 6.6%，慘於上一年 1.3% 的升幅。

由於新冠肺炎變種病毒的蔓延，每日新增病例數持續增加，歐元區各國政府決定擴大或重新實行封鎖措施，以遏制疫情擴散。歐盟統計局表示，歐元區第四季 GDP 下滑，與疫情防疫限制措施有關。

在新冠肺炎確診病例數再度飆升的情況下，歐洲各國重啟了嚴格的封鎖措施，許多商店和娛樂場所皆被迫關閉。

在新冠肺炎疫情持續下，也打擊了就業機會，該地區就業成長在第四季下降至 0.3%，慘於前一季的成長 1.0%。據歐盟統計局估計，歐元區去年第四季的就業人數為 1.579 億人，較 2019 年同期大減了 310 萬人。

在這種情況下，國際貨幣基金 (IMF) 對 2021 年歐元區的經濟成長預期調降 1 個百分點，至成長 4.2%。

歐盟經濟專員 Paolo Gentiloni 則認為，只有在疫苗能夠供應給所有歐洲人的情況下，經濟才可能會恢復到疫情前水平或是更高。